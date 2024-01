Tras su viaje exprés a Emiratos Árabes para estar al lado de Don Juan Carlos en su cumpleaños, las infantas Elena y Cristina, y sus dos hijas regresaban en el mismo avión a España para retomar sus compromisos. Y como han revelado en TardeAR la actitud de Victoria Federica hizo que se 'ganase' una regañina durante el vuelo.

Mientras las hermanas de Felipe VI viajaron en business -la exmujer de Iñaki Urdangarín con mascarilla y guantes, lo que llamó la atención del resto de personas- la influencer e Irene lo hicieron en clase turista y acompañadas por dos escoltas.

Y habría sido a mitad de vuelo cuando la hija de doña Elena y su prima decidieron ir al baño; un momento en el que la tripulación les habría llamado la atención porque estaban a punto de servir la cena y no sería el mejor momento para levantarse y obstaculizar el pasillo, en el que ya estaría el carrito de los alimentos preparado.

Un toque que no habría sentado nada bien a Victoria, que enfadada hizo saber que no le gustó nada que le 'regañasen' por ir al servicio, encarándose con las azafatas y haciendo saber que no le parecía justo lo que le habían dicho mientras Irene, a su lado, optó por guardar silencio y dejar que fuese la instagramer la que manifestase su disgusto por la actitud de la tripulación.

Una fiesta en la que, en todo caso, todo fue rematadamente bien para el entorno del emérito pese a las notorias ausencias de los Reyes y sus hijas, a los que por otro lado en ningún momento se esperaba.

Tal y como han contado Antonio y Rafael, 'Los del Río', amigos del Emérito y encargados de poner la banda sonora a la celebración, Victoria Federica e Irene Urdangarín bailaron encantadas "La Macarena" y otros de sus temas, convirtiéndose en dos de las invitadas más animadas y 'marchosas' del gran día del monarca.