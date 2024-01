Carmen Otte reacciona a la entrevista de Juan Ortega: "No quiere saber nada de él"

Carmen Otte ha reaccionado a la entrevista del que iba a ser su marido, Juan Ortega, con lo locutor Carlos Herrera. Una charla en la que dos meses después de la sonada espantada el día de su boda, explicó los motivos que le llevaron a tomar esa decisión: "Arrastraba una serie de dudas que no fui capaz de resolver", dijo, pidiendo perdón tanto a Carmen como a su familia pero explicando que no se arrepiente de su decisión: "Es algo que tienes en la cabeza, no fue fruto de un arrebato, ni un calentón".

Insistió en que su actual relación con Carmen es bueno y le sigue teniendo un cariño y un respeto a su familia: "Solo puedo hablar bien de Carmen, es una mujer extraordinaria, una mujer diez, me ha hecho crecer como persona y torero, ha estado en todo, al igual que su familia. Siempre me han tratado como un hijo y me han dado mucho cariño. Si estoy sufriendo y algo me duele es por haberle hecho daño a ella. Nunca me hubiera gustado poner a ella y su familia en esta circunstancia (...) Nos seguimos teniendo cariño. Si hubiese sido el revés me hubiese dolido y hubiese sufrido pero prefiero que, aunque tarde, se hagan las cosas bien".

Apenas unas horas después de la entrevista ha habido reacción de Carmen Otte en el programa TardeAR. Según el espacio de Telecinco a la cardióloga "no le valen de nada" las disculpas públicas" de Juan Ortega. "Está bien que pida perdón públicamente, ser elegante y no entrar en ciertos terrenos. Pero a Carmen eso no le vale", dijo la periodista Leticia Requejo.

Juan Ortega también habría mintiendo en lo relativo a su relación actual con Carmen. Aunque el diestro aseguró que siguen en contacto, la periodista señaló que la relación entre ellos es "nula" y que "aunque ha habido intentos de contacto a través de mensajes a gente común", ella se habría negado: "Carmen no quiere saber nada de Juan. Él se ha sentado en la entrevista para pedir perdón público y ella sabía que se iba a realizar".