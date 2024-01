Las mentiras que rodean a Juan Ortega y Carmen Otte cuando se acerca la fecha clave

Juan Ortega reaparecerá en breve para presentar el cartel de su próxima corrida en Valdemorillo, y la expectación es máxima. El diestro fue, al fin y al cabo, protagonista de la noticia más sorprendente de antes de las navidades: su huida in extremis de la boda con Carmen Otte. Algo que pareció repetirse en la presentación de la citada corrida en Madrid, a la que éste no se presentó para así no alimentar de titulares a la prensa.

La presión, sin duda, ha podido con él por el asunto de la no-boda, con Ortega desapareciendo totalmente del panorama social y profesional, al menos en apariencia. Aunque no va a faltar a su cita en Valdemorillo, como han corroborado el empresario que le contrató, Victor Zabala, el torero Miguel Ángel Pereda y mismo el alcalde de la localidad de Valdemorillo, Santiago Villena.

Este domingo, el programa Fiesta ha adelantado lo que podría estar pasando entre Juan Ortega y Carmen Otte. Tal y como se contó en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, no han entrado en contacto en todo este tiempo, pero el diestro y la cardióloga podrían haber empezado a tener cierta clase de contacto. Algoo que paralelamente negó su amigo Juan del Val en la cadena rival y el programa La Roca.

Según el programa Fiesta, los dos "han retomado la relación". Kiti Gordillo asegura que ha sido de "mutuo acuerdo" y porque ella "se ha dado cuenta de que lo que no tenía que ser no fue; no fueron las mejores formas de hacerlo pero por su parte no hay ningún tipo de rencor". Pero que nadie confunda este acercamiento con la posibilidad de que ambos retomen su relación, solo como una intención de "solventar este problema de la mejor forma posible". Y el problema es el piso en Sevilla que tenían en común.

Pero, ¿dónde han pasado este mes y medio Carmen Otte y Juan, que ahora deberían ser marido y mujer? Ella ha permanecido en Jerez con su familia y él entre Portugal y Córdoba, preparando su salida al ruedo. Pese a estar relativamente cerca, ninguno de los dos ha hecho por verse ni por acercarse, ni por una parte de Juan ni por la de Carmen.

Ortega, no obstante, dio plantón en la presentación de la feria en un restaurante de Valdemorillo. Declinó la invitación y en su lugar fue el también torero Miguel Ángel Pereda para así no añadir más presión mediática a su salida al ruedo frente al toro.

Pero en realidad todo sigue hacia delante. El diestro, que no ha sido vetado en ningún cartel futuro durante este tiempo, está preparándose para los festejos que ya tenía contratados antes de la boda, que han permanecido intocables.

El primero de ellos va a ser en México, el 3 de febrero, y el domingo 11 en Valdemorillo, España, con Alejandro Talavante y Ginés Marín. Serán sus primeras apariciones públicas tras el escándalo y la segunda, en España, será especialmente valiosa para la prensa patria, ansiosa por captar cualquier declaración al respecto de la ya célebre huida de la boda.