Anne Igartiburu es una mujer que siempre está en activo haciendo cosas.Su faceta de coach le llena desde hace mucho tiempo y ha impartido un taller que ha versado sobre el bienestar emocional. "Pues hemos presentado una parte importante de Pronokal, este método para adelgazar que es la parte de acompañamiento a través del coaching, la motivación, la emoción el estar en movimiento y tus propios valores.

Para la presentadora, es un método "con que te comprometes, y que es lo que te mueve para hacer algo. Cuanto más unida está tu motivación a algo que tenga que ser personal, y tenga que ver con los valores esenciales tuyos, más fácil va a ser tirar para adelante, no es fácil. Yo este año me he propuesto serenidad, calma y dedicarme tiempo a mí misma, y algo de ocio. Vivimos a un ritmo tan acelerado que los cambios van más deprisa de los que podemos asimilar". Así lo explicó.

A la presentadora de televisión no le gusta hablar de su vida personal, tan solo dijo que sus hijos están todos bien y dio a entender que la relación con el padre del pequeño, el director de orquesta Pablo Heras-Casado, es civilizada. "Hay que vivir en armonía y cuando tienes un hijo en común, el compromiso es para siempre. No se sí alguno seguirá mis pasos, no hablo de ellos porque son menores, y que hagan lo que quieran", declaró.

Anne acaba de comenzar un nuevo programa de fin de semana en TVE, junto con Jordi González . "Llevamos muy poco tiempo y no le conocía, y ahí vamos juntos empezando".

De amores no habla demasiado. "Lo que te puedo decir, que eso no se elige, nunca se sabe, cuando llega, llega, y reitero, sí alguien aparece para formar un buen equipo, me parecerá muy bien. Tengo a un montón de gente con la que me llevo muy bien, y sí llega alguien con el que pueda compartir mi vida pues genial".