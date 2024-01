La "sucia" estrategia del entorno de Bertín Osborne: "Está muy mal aconsejado"

La intención de Gabriela Guillén de llevar a Bertín Osborne a los tribunales ha disparado las informaciones que llegan a las redacciones sobre la supuesta vida oculta de la paraguaya. Aunque ella ha negado en varias ocasiones que tuviese relaciones con otros hombres durante su relación con Bertín, los rumores sobre una relación paralela con uno de sus exnovios no han dejado de sonar: "Tengo la gran suerte de haber coincidido con personas maravillosas con mi vida. A día de hoy sigo hablando con mis exnovios, con naturalidad, como amigos. Menos con Bertín (...) Si tiene dudas de que hay otro hombre me podría haber preguntado a mí directamente", dijo ella al respecto en Telecinco.

Uno de los más críticos con Gabriela ha sido Alessandro Lequio, quien afirmó este jueves en el programa Vamos a ver que la fisioterapeuta compatibilizaba la relación de Bertín "con un cubano guapísimo, de muy buen ver" y que esa información es la que le llegó al presentador y por la que pensó en pedir la prueba de paternidad. Unas declaraciones que llaman especialmente la atención porque se trata de la primera vez que alguien verbaliza públicamente qué información manejaba Osborne y que le hizo sospechar.

Sobre esta sorprendente afirmación han debatido este viernes en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico comandada por Federico Jiménez Losantos e Isabel GonzáleZ y en la que han participado Daniel Carande y Beatriz Cortázar. Según el director del matinal, "todo se resume en que Bertín no quería que se quedara embarazada. No hay que buscar cubanos para dejar mal a esta chica. ¿Qué pruebas hay de esa relación? Y en el caso de haber ocurrido, ¿cómo sabe que no tomó precauciones? ¿Bertín ha sido fiel a Gabriela el tiempo que ha estado en esa relación?" , ha cuestionado el locutor.

Para Jiménez Losantos "es muy fácil calumniar a una mujer": "Es una tradición. Hay un fondo en todo esto por ser mujer y encima extranjera. Aquí el golfo es él de toda la vida. Me gustaría sacar a Bertín de esta historia pero cada vez es más difícil.", ha dicho sobre la continuas filtraciones sobre Gabriela Guillén que llegan a las redacciones de todos los medios. Para Cortázar, se está "cuestionando" a Gabriela desde "el minuto uno": "Es machista señalar así a una mujer. Esas informaciones se quedarán para siempre en la hemeroteca de los medios y terminará afectando a ese niño".

Para Isabel González, "es sucio dar este tipo de información", sin pruebas: "A nosotros incluso nos llegó el nombre del famoso cubano". Su compañero Daniel Carande va más allá y señala al entorno del artista: "Está muy mal aconsejado". Opinión que ha respaldado Jiménez Losantos: "Sus propias hijas están fallando, tendrían que haberle dicho: '¡Papa te estás equivocando por completo!'. Y menos por donde te llevan estos golfos. Mira como Fabiola no ha dicho una palabra. Es la más inteligente y la más discreta. ¿qué no habrá pasado y que no habrá visto? Pues sí, ella ha querido mantener ese matrimonio especialmente por los hijos y sigue en silencio para protegerlos. Incluso dejó su trabajo en la tele".