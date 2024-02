Las imágenes de José Fernando con otra chica en la portada de Diez Minutos durante su ingreso hospitalario dinamitaron hace unos días la relación de éste con Michu, la madre de su hijo.

Tras una explosión de furia por parte de ésta en redes sociales, el tema quedó rápidamente enterrado, pero no para la joven, que todavía sigue molesta con la conducta de la familia Ortega y especialmente con quien ella consideraba su amiga, Gloria Camila.

Michu consideró a la hermana de José Fernando una de las responsables de la conspiración, acusándola de "mover hilos" y apuntando a que fue ella quien llamó a la prensa para las citadas fotografías. La joven con la que José Fernando se besaba en portada era, no en vano, amiga de Gloria.

Tras estas declaraciones, Michu ha vuelto a romperse por Instagram. Y lo ha hecho, de nuevo, cargando contra Gloria Camila: "Eres una falsa. Y lo digo aquí y en Lima. Todo lo que sabes es por mí", ha escrito.

"Traicioneros. ¡Yo por la prensa! He querido dejar a tu hermano multitud de veces y no me habéis dejado salir de esa relación por no hacer las cosas de la niña legalmente". Michu afirma, por tanto, que ha intentado separarse pero la familia no se lo ha permitido esgrimiendo razones legales, forzándola a estar atrapada en esa relación.

Michu aclara también que ese adjetivo, "traicioneros", no es solo por la infidelidad de hace dos semanas sino que hay "más cosas". La joven declara de nuevo la guerra a Gloria Camila Ortega, que de momento ha optado por el silencio.