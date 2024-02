Zayra Gutiérrez: una bomba de relojería dispuesta a airear sus dramas familiares en 'Supervivientes'

Zayra Gutiérrez, hija de Arantxa de Benito y José María Gutiérrez ‘Guti’, forma parte de la lista de concursantes de la nueva edición de Supervivientes 2024 que Telecinco estrenará próximamente. A falta de algunos compañeros por confirmar, la joven pondrá rumbo a Honduras para enfrentarse a las condiciones extremas del reality y a una convivencia que se hace cuesta arriba.

En su vídeo de presentación ya avisa de que no va a ser fácil convivir con su carácter. "Espero ser yo, no cabrearme mucho, que la gente no me saque de mis casillas. Apoyadme al máximo porque voy a dar todo de mí para que os guste", asegura.

De forma de ser ya avisó su madre durante una entrevista en Sábado Deluxe tras una temporada en la que Zayra acaparaba los titulares de la prensa rosa por sus escandalosas fiestas durante el confinamiento de la pandemia. Arantxa de Benito confesó que su primogénita tiene un carácter complicado y rebelde, incluso su entorno asegura que es caprichosa y quiere ser famosa a toda costa.

La joven promete abrir la caja de Pandora y contar la verdad sobre su situación familiar, marcada por la "ausencia" de su padre durante su infancia y su inestable relación. En 2017, Arantxa de Benito llegó a lanzar una dura acusación contra el exjugador del Real Madrid, que formó una nueva familia junto a Romina Belluscio: "Cuánta tristeza y dolor me produce saber que no les quiere [a sus hijos], que no se ocupa ni se preocupa. Que son un cero a la izquierda en su vida. Qué pena me da sentir que molestáis con vuestra presencia y amor incondicional. Me parece increíble que no se mueran de ganas de veros nunca, ni necesiten saber de vosotros", publicó Arantxa en redes sociales para borrarlo momentos después.

La última actualización de la relación entre padre e hija llegó tras la pandemia, donde confesó que le quiere mucho: "A mi padre no le veo mucho con el tema de COVID, pero me llevo muy bien (...). Lo amo igual que a mi madre", aclaró a través de sus historias de Instagram sin dar demasiados detalles. Hay quien dice que tras dar a luz a su primer hijo con 22 recién cumplidos, ha sentado la cabeza y lleva una vida más familiar junto a su pareja Miki Mejías y el pequeño Hugo, que cumplirá un año el próximo mes de abril.

De su salto definitivo a la fama se encarga Agustín Etienne, representante de famosos, exsocio de Toño Sanchís, pareja de Olga Moreno y, por si fuera poco, expareja de su madre Arantxa durante seis años.