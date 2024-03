Adriana Abenia recuerda el trato recibido por su descuido en un photocall

Adriana Abenia ha recordado este lunes uno de los momentos más incómodos que ha vivido a lo largo de su carrera. Fue en 2017 en el photocall de la alfombra roja de los premios de la revista GQ cuando la presentadora llegó a la zona donde tenía que posar para los fotógrafos con un atrevido vestido que dejó su pecho izquierdo al descubierto.

Un momento que los reporteros gráficos aprovecharon para retratar rápidamente y del que su equipo no se enteró. Al darse cuenta de que se le había bajado el vestido, inmediatamente se dio la vuelta ruborizada para arreglarlo. Un mal momento para el recuerdo que entonces decidió tomarse con sentido del humor compartiendo la foto del descuido en las redes sociales: "Tenía preparada otra fotografía, pero ésta me va a acompañar toda la vida", escribió.

Ha sido en el programa D Corazón (TVE) donde ha reconocido que entonces lo pasó realmente mal. "Allí conocí la cinta adhesiva de doble cara", bromeó entre risas la zaragozana, y detalló cómo vivió este desagradable momento. "Estaba embarazada de dos meses. Estaba con un frío, un mal cuerpo, unas náuseas... De repente se me salió una teta y mi marido estaba a otra cosa que no debería. Fue Kira Miró la que me avisó, pero claro, ya era demasiado tarde", explicó Adriana Abenia.

Tal y como contó en el programa, durante el posado se retiró el pelo hacia un lado y sin querer se le deslizó el escote pose. "Entré en crisis. Yo me habría ido de la fiesta, pero porque me pilló en un momento sensible. Sin embargo, mi marido me dijo: 'Adriana, solo es una teta'. Y yo: 'claro, como a ti no se te ha salido...'", dijo entre risas. Además, lamentó que no recibió apoyo de nadie tras lo sucedido: "Nadie. No había sororidad. Las mujeres no me dijeron nada, los hombres tampoco".