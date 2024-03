La debacle de Kate Middleton: dudas sobre si realmente "es ella" en la última foto

"Cuando parece que es imposible haberlo peor lo hacen peor", coincidió la crónica rosa de esRadio, formada por Isabel González, Paloma Barrientos y Alaska, sobre el desastre de la fotografía retocada de Kate Middleton. Una imagen por la que la propia princesa de Cambridge, desaparecida sin explicación alguna desde hace meses, ha pedido ya perdón.

"Yo no creo que sea Kate. No me lo creo. Si quieres sacar a alguien lo sacas y si no, lo ocultas. Y sigue oculta", dijo Federico Jiménez Losantos al respecto.

"¿Cómo se ha llegado a esto y qué está pasando? Que esté fisicamente mal, o psicológicamente mal. Las dos cosas pueden explicar esto. Una intervención que se complica y se descubre algo que no se sabía, y otra la depresión, que tampoco es raro dado que es un temperamento típicamente depresivo y ella ya pasó trastornos de alimentación. Las dos cosas lo explican lo que no lo explica es la idea de manipular la foto, sacarla sin necesidad y crear mayor zozobra", explicó Federico.

Alaska se preguntó si no había otra foto de Kate con los niños, aunque fuera de hace "cuatro años", y más porque ella, Kate Middleton, no suele actualizar nada en redes sociales. La periodista Paloma Barrientos, por su parte, aclaró que efectivamente se ha "cambiado el departamento de comunicación. Cuando muere Isabel II se van porque Carlos tiene su propio gabinete". "No hay un gabinete fuerte de comunicación", zanjó Barrientos tras el escándalo de la imagen retirada y retocada.

Jiménez Losantos explicó en esRadio su tesis, y es que "cuando alguien no quiere que la vean, eso es una depresión. No quiero que me vea nadie. Quedarse y apagar la luz. Hay antecedentes, además, en la propia Diana. Depresión, anorexia, bulimia…La naturaleza de la depresión parte de un rechazo de uno mismo y el mundo, y se basa en la negación de la imagen de los demás y de uno mismo. Ese escaparate es una exposición permanente, pero ese es su destino. Ir a por el heredero y conseguir casarse con él… Hace un año salió la historia de cómo él se la pegó con su mejor amiga. Es lo único que me da la explicación de por qué obsesivamente quiere hurtar su imagen. A lo mejor no es eso, pero racionalmente lo único que creo es que está en una depresión y por eso no quiere compartir su imagen con el mundo".