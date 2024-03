Mario Vaquerizo desvela que le despidieron del trabajo por casarse con Alaska

Mario Vaquerizo se sentó en el sofá de invitados del podcast de Vicky Martin Berrocal, A solas con..., donde habló con sinceridad de su matrimonio con Alaska, que se alarga ya 25 años. Del día de su boda recuerda entre risas que sus padres se enteraron a través de Terelu Campos y que poco después de casarse, le echaron del trabajo.

Un momento para el recuerdo que el artista de Las Nancys Rubias explicó con mucho humor. "Yo tenía 25 años. Era estudiante promocionero y me tocaba promocionar a Fangoria. De repente empecé a pensar ‘oye, esta tía me gusta’, más allá de que fuera Alaska porque entonces yo no era fan. Me casé con la mujer que me gusta, no con una ídola", contó sobre su enamoramiento de la cantante.

Así empezó a "descubrir cosas que yo no conocía mientras vivía en casa de mis padres". "Olvido y yo nos enrollamos aunque ella estaba en otra relación. No se podía decir nada y vivimos todo como adolescentes. Yo vivía con mis padres, ella con su pareja y su madre. Nos veíamos a escondidas...", contó emocionado, aunque confesó que las madres se dan cuenta de todo.

Tras seis meses de relación, la pareja decidió viajar a Las Vegas (Estados Unidos) para casarse en secreto. "No quisimos decírselo a nadie porque era un momento para los dos. A mi madre le dije que Alaska venía de viaje como traductora porque la revista Rolling Stones me encargó un reportaje, aunque ella se olía algo", dijo entre risas.

Pasados más de 20 días, Terelu Campos dio la noticia de la boda en el programa Con T de Tarde de Telemadrid. "Empezaron a llamar a mi trabajo, Subterfuge, y la secretaria me pasó la llamada de mi madre: ‘¿Qué es eso niño?, ¿Qué has hecho?’. Y en ese mismo momento me echaron de la compañía", desveló. El motivo nunca lo supo: "O tenían ganas de echarme o a lo mejor no les sentó bien que me casara con la estrella de la compañía. Ahora tengo buena relación con ellos, pero durante un tiempo no".

La noticia del enlace fue un auténtico bombazo aunque pasó un tiempo hasta que se fueron a vivir juntos. Este año celebran 25 años de matrimonio y forman una de las parejas más consolidadas del panorama nacional.