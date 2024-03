Jiménez Losantos, sobre la imagen de Kate Middleton: "Esa mujer no es ella"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Daniel Carande y Paloma Barrientos para abordar todos los temas de la actualidad social. Centrada en el primer vídeo filtrado de Kate Middleton tras meses de supuesta convivencia y en la que aparece caminando en un mercadillo con su marido William.

Un vídeo que está generando si cabe más controversia y que podría convertirse en el enésimo tiro en el pie de la Casa Real británica. Y es que, tal y como coincidió Federico Jiménez Losantos, "esa mujer no es ella".

Según Jiménez Losantos, tras un retoque estético "te cambian los pómulos, lo único que no te cambian es la mirada y esa mirada no es la de Kate". Esa es la razón principal para concluir que "no es ella" y que va más allá de la posible operación estética.

Kate Middleton ha estado enferma tras su operación hace ya semanas, pero su desaparición supera todas las expectativas. El vídeo publicado por The Sun y TMZ parece diseñado para aplacar rumores, pero el resultado parece ir derivando poco a poco en una nueva metedura de pata para Buckingham.

"En movimiento podría ser ella. Ella sonríe pero no hay una sola forma de mujer en esa pobre criatura. Los pantalones, unos leggins, serán de un niño". La puesta en escena, por tanto, tampoco parece ir a favor de Buckingham, con una primera imagen ataviada con chaqueta, cortavientos y leggins que además, parece tener la cara cambiada.