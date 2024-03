Rose Hanbury, la marquesa que teme la corona británica: su "pasado erótico" y su acercamiento a Guillermo

5 / 8

Su nombre volvió a sonar con fuerza el 18 de febrero de 2023, cuando varios tabloides, como el Daily Mail, The Mirror o The Sun, informaron que el heredero había celebrado el Día de San Valentín junto a su supuesta amante. Sostenían que el príncipe Guillermo y la exmodelo habían sido vistos en medio de una cena romántica. El encuentro habría tenido lugar días después de que el Daily Mail informara que habían escuchado a Kate Middleton expresar en una floristería que no esperaba que su marido le regalase flores por San Valentín. En mayo, tras la coronación de Carlos III, los medios que reseñaron este presunto triángulo amoroso eliminaron por completo sus artículos y cualquier rastro de ellos.