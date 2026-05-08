Rosalía desata la locura en Sevilla: colas desde el amanecer y reventa de hasta 350 euros
Sevilla se ha convertido en el epicentro de un fenómeno que trasciende lo puramente televisivo para transformarse en un acontecimiento social de alcance global. La capital hispalense vive hoy las horas previas al desembarco definitivo de Netflix, que ha elegido el marco incomparable del Guadalquivir y las Setas de la Encarnación para la premiere mundial de la segunda temporada de Berlín y la dama del armiño. Sin embargo, el habitual trasiego turístico de la ciudad se ha visto multiplicado por un factor determinante: el "efecto Rosalía".
Las puertas del lujoso hotel donde se aloja Rosalía en Sevilla se han convertido en un punto de peregrinación para decenas de seguidores. Desde las ocho de la mañana de este viernes, grupos de fans hacen guardia con la esperanza de capturar un saludo o una fotografía de la cantante catalana, quien ha revolucionado la ciudad tras confirmarse que será la gran sorpresa musical en el evento de presentación de la segunda temporada de Berlín y la dama del armiño.
Operarios trabajan a contrarreloj en el montaje de las imponentes estructuras metálicas frente a la Torre del Oro. El escenario flotante, que albergará el show bautizado por Netflix como Jarana en el Guadalquivir, cuenta con una espectacular cubierta transparente diseñada para proteger la producción técnica de la lluvia, cuya probabilidad para la noche del sábado se sitúa en un preocupante 95%.
Con el objetivo de garantizar la exclusividad para quienes consiguieron las codiciadas entradas gratuitas, la organización ha instalado vallas de ocultación en el Puente de Los Remedios y otros puntos estratégicos del río. Estas medidas pretenden evitar las aglomeraciones de curiosos sin ticket que busquen divisar el concierto de Rosalía, el cual está previsto que comience en torno a las 22:30 horas bajo fuertes medidas de seguridad.
La icónica estructura de madera de la Plaza de la Encarnación ha transformado su fisonomía habitual para la premiere global. La escalinata principal, normalmente invadida por turistas, luce hoy cubierta por una kilométrica alfombra roja que recibirá al reparto encabezado por Pedro Alonso y Michelle Jenner antes de la proyección exclusiva en la cercana Sala Turina.
El despliegue logístico de la plataforma de streaming ha obligado a cortar arterias principales de acceso al centro de Sevilla. El trasiego de operarios realizando las últimas comprobaciones técnicas se mezcla con el flujo habitual de visitantes, mientras el Ayuntamiento defiende las molestias causadas como parte de una "promoción impagable" que situará a la capital hispalense en el escaparate mundial.
A pesar de que Netflix distribuyó las invitaciones de forma gratuita para los sevillanos, el "efecto Rosalía" ha disparado la especulación en las plataformas digitales. En la víspera del evento, se han detectado intentos de reventa con precios que alcanzan los 350 euros por entrada, reflejando la expectación masiva por ver a la artista junto al elenco de la precuela de La casa de papel.
"Hemos visto a su hermana entrar y salir", comentaban aliviados algunos fans tras cuatro horas de espera bajo el sol sevillano. La presencia de la familia de Rosalía y las imágenes filtradas en redes sociales desde su llegada el jueves mantienen viva la llama de un fenómeno fan que ha eclipsado, por momentos, el propio lanzamiento de la serie de televisión.
El contraste entre la luz de Sevilla y el gris de las nubes marca las últimas horas antes del estreno. El equipo técnico de Netflix supervisa cada detalle del itinerario vallado que une las Setas con la Sala Turina, mirando de reojo las previsiones meteorológicas que amenazan con deslucir el desfile de estrellas previsto para la tarde de este viernes y el concierto del sábado.
El alcalde José Luis Sanz ha tenido que intervenir públicamente para pedir disculpas por el malestar ciudadano derivado de la ocupación del espacio público. Según el regidor, el valor publicitario de que Sevilla acoja el estreno de Berlín y la dama del armiño supera cualquier presupuesto municipal de imagen, justificando así el blindaje del Paseo de Colón y el centro de la ciudad.
Más allá de la música, el evento congregará a nombres de la talla de Álvaro Morte, Tristán Ulloa y el actor local José Luis García-Pérez. La ciudad se prepara para una noche de "Jarana" que promete unir el magnetismo de la cultura popular de Rosalía con el universo cinematográfico de una de las ficciones más exitosas del mundo, reafirmando el vínculo de Netflix con la capital andaluza.