Rosalía desata la locura en Sevilla: colas desde el amanecer y reventa de hasta 350 euros

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Las puertas del lujoso hotel donde se aloja Rosalía en Sevilla se han convertido en un punto de peregrinación para decenas de seguidores. Desde las ocho de la mañana de este viernes, grupos de fans hacen guardia con la esperanza de capturar un saludo o una fotografía de la cantante catalana, quien ha revolucionado la ciudad tras confirmarse que será la gran sorpresa musical en el evento de presentación de la segunda temporada de Berlín y la dama del armiño.