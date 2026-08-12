Amor, lujo y una gran tragedia: diez momentos que marcaron la historia de Cristiano y Georgina

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El flechazo en la boutique de Gucci (Madrid, 2016)

El inicio de su historia tiene el sello de un encuentro de película. Georgina trabajaba como dependienta en la tienda de Gucci en la calle Serrano de Madrid. Cristiano entró como cliente un jueves de verano y la atracción fue instantánea. Días después coincidieron de forma más relajada en un evento de otra marca, donde pudieron conversar sin el protocolo de la tienda. Ese cruce de miradas cambió radicalmente el rumbo de la vida de Georgina y marcó el comienzo de una de las parejas más mediáticas del mundo.