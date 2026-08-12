Cumbre ecuestre en Alemania: la complicidad de Amalia de Holanda, la reina Mary y la infanta Elena en una cita histórica

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El vínculo de Amalia con la hípica no es un mero protocolo de representación oficial, sino una pasión profunda que vertebra su vida privada desde que era una niña y que encuentra su punto álgido en las caballerizas de palacio junto a su inseparable caballo Mojito. Tal y como la propia heredera expresó al alcanzar la mayoría de edad, es entre establos y cuidades donde realmente se muestra tal como es, concibiendo el cuidado diario de su caballo como una condición indispensable para poder montarlo. Presidir la apertura del gran evento de la década en Aquisgrán supuso un esperado reencuentro con esta disciplina tras el susto del pasado año. Su actitud serena y cercana durante toda la ceremonia no solo reflejó el orgullo expresado en su día por los Reyes tras su pronta recuperación en el Palacio de Huis ten Bosch, sino que ratificó a la futura reina de los Países Bajos como una figura plenamente comprometida con las tradiciones ecuestres de su país.