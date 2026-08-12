Cumbre ecuestre en Alemania: la complicidad de Amalia de Holanda, la reina Mary y la infanta Elena en una cita histórica
La princesa heredera Amalia de los Países Bajos ha acaparado todas las miradas al presidir el acto, convirtiendo este reencuentro ecuestre en el escenario perfecto para mostrar por primera vez, con total naturalidad y aplomo, la marca visible del grave accidente a caballo que sufrió el verano pasado. Acompañada por figuras ilustres como la reina Mary de Dinamarca y la infanta Elena de España, la heredera holandesa ha dejado imágenes para el recuerdo.
La princesa heredera Amalia de los Países Bajos deslumbró durante la jornada inaugural del certamen ecuestre en Aquisgrán, protagonizando una aparición pública repleta de elegancia e impronta personal. Más allá de su sofisticada elección de vestuario y el impresionante conjunto de esmeraldas que lució en el marco del certamen, el verdadero centro de atención fue la gran cicatriz de su brazo, expuesta por primera vez sin chales ni mangas largas que la cubrieran. Esta marca es el testimonio de la severa caída que sufrió montando a caballo en junio de 2025 y por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Lejos de disimularla, la primogénita de los reyes Guillermo y Máxima hizo gala de una enorme madurez al lucirla con total aplomo, transformando lo que fue un paréntesis en su formación militar y un duro revés en sus sesiones de equitación en un símbolo indiscutible de resiliencia y autenticidad.
El vínculo de Amalia con la hípica no es un mero protocolo de representación oficial, sino una pasión profunda que vertebra su vida privada desde que era una niña y que encuentra su punto álgido en las caballerizas de palacio junto a su inseparable caballo Mojito. Tal y como la propia heredera expresó al alcanzar la mayoría de edad, es entre establos y cuidades donde realmente se muestra tal como es, concibiendo el cuidado diario de su caballo como una condición indispensable para poder montarlo. Presidir la apertura del gran evento de la década en Aquisgrán supuso un esperado reencuentro con esta disciplina tras el susto del pasado año. Su actitud serena y cercana durante toda la ceremonia no solo reflejó el orgullo expresado en su día por los Reyes tras su pronta recuperación en el Palacio de Huis ten Bosch, sino que ratificó a la futura reina de los Países Bajos como una figura plenamente comprometida con las tradiciones ecuestres de su país.
La asistencia de la reina Mary de Dinamarca se convirtió en la gran sorpresa de la velada en el Sportpark Soers de Aquisgrán, ya que la agenda oficial únicamente presagiaba la presencia de la princesa Benedicta. Sin embargo, la esposa del rey Federico X quiso apoyar con su presencia la apertura de los FEI World Championships 2026, aportando un plus de distinción y cercanía a la delegación nórdica. Desde su llegada a la tribuna principal, la monarca danesa captó las miradas por su impecable estilo y su radiante actitud, integrándose a la perfección en el espíritu festivo de la ceremonia. Su compromiso con las citas culturales y deportivas de relevancia europea volvió a ponerse de manifiesto en un entorno donde la hípica sirvió como nexo de unión entre las distintas dinastías del continente.
Durante el desarrollo de los desfiles inaugurales bajo el lema Welcome Home, Mary de Dinamarca siguió con viva atención las evoluciones de las distintas delegaciones y la puesta en escena de más de 250 ejemplares sobre la pista. Su presencia en esta cumbre de las Casas Reales subraya el estrecho lazo de la Corona danesa con la tradición ecuestre internacional. Muy sonriente en todo momento, la Soberana no solo disfrutó de los desfiles de carruajes de época y de las demostraciones de alta escuela, sino que demostró una gran cercanía con las autoridades presentes, consolidándose una vez más como una de las figuras más carismáticas, elegantes y activas de la realeza europea contemporánea.
Como embajadora de excepción en una edición donde España ostenta el rol de país invitado de honor, la infanta Elena de Borbón volvió a hacer patente su profunda vinculación con el mundo de la hípica, al que ha estado ligada activamente desde su juventud. Reconocida y sumamente respetada dentro del circuito por su dilatada trayectoria como amazona y competidora en certámenes nacionales e internacionales, la hermana de Felipe VI no quiso perderse esta cita clave del calendario ecuestre. Su presencia en la ciudad alemana reafirma no solo su papel institucional de apoyo al deporte y a las tradiciones españolas en el extranjero, sino también su pasión personal por un entorno en el que se mueve con absoluta soltura, desenvoltura y maestría.
En un emotivo guiño a la historia y a la fraternidad entre naciones, la infanta Elena no ocupó un vehículo de la Real Guarnicionería española, sino que desfiló a bordo de uno de los tesoros mejor guardados del propio comité organizador del CHIO Aquisgrán. Se trata de un carruaje histórico fabricado a finales del siglo XIX por los afamados talleres alemanes Cremer & Oberzier, una joya de museo reservada exclusivamente para las grandes galas de apertura. Al ser la representación oficial de España en esta edición tan especial, la Infanta volvió a tomar el mando de esta pieza que ya ha guiado en ocasiones anteriores a lo largo de décadas, haciendo gala de su técnica y reforzando sus lazos de afecto con el legendario certamen alemán.
Una de las estampas más entrañables y comentadas de la jornada fue la extraordinaria complicidad que derrocharon la princesa Amalia y la infanta Elena al coincidir en la tribuna de autoridades. La cercanía entre ambas damas se hizo evidente desde los primeros minutos del evento, compartiendo confidencias, comentarios sobre los enganches de los caballos y constantes gestos de cariño durante el desarrollo del espectáculo. Esta calidez refleja los sólidos vínculos personales que unieron siempre a la familia real holandesa con la española, afianzados especialmente tras la etapa formativa que la princesa Amalia disfrutó en Madrid con el arrope de la Familia Real española, traducidos hoy en un entendimiento mutuo que traspasa cualquier protocolo formal.
En esta imagen se plasma un significativo encuentro generacional en el que la experiencia de la infanta Elena y la vitalidad de la princesa Amalia se entrelazan a través de su devoción compartida por los caballos. Observando con entusiasmo la entrada a pista de las diferentes delegaciones, ambas intercambiaron impresiones técnicas con soltura de expertas. La naturalidad con la que compartieron confidencias durante la ceremonia dejó patente que, más allá de la etiqueta y las exigencias institucionales de sus respectivas Casas, a ambas las une una verdadera amistad, un afecto sincero y una forma común de entender y vivir el arte de la equitación.
La reunión en el palco real de la princesa Amalia con la reina Mary de Dinamarca deparó escenas de gran cordialidad y elegancia internacional. Ambas representantes de la realeza continental mostraron una sintonía impecable al comentar los detalles de la ceremonia Welcome Home y el despliegue técnico del certamen.
Para Amalia, estar flanqueada por figuras consolidadas como la monarca danesa supuso un respaldo de primer nivel en una velada tan simbólica para su agenda pública. La distendida charla entre la futura reina de los Países Bajos y la Soberana danesa ofreció una imagen de unidad y continuidad generacional en las monarquías europeas, marcada por la calidez, la admiración mutua y el tono distendido con el que vivieron la jornada.
El momento cumbre de la llegada de la princesa Amalia al recinto de Aquisgrán estuvo marcado por la majestuosidad de su entrada en la Crème Calèche, la legendaria calesa de marfil mandada construir en 1898 por la reina Emma para la investidura de la reina Guillermina, bisabuela de la actual heredera. Fabricado por la firma Hermans de La Haya y tirado por seis imponentes caballos negros, este carruaje abierto destaca por su inconfundible tono crema y por albergar más de un siglo de pasajes clave en la historia de la Casa de Orange-Nassau. Al recorrer la pista a bordo de esta emblemática pieza de las Reales Caballerizas, la princesa Amalia no solo deslumbró a los asistentes por el despliegue de tradición e ingeniería histórica, sino que ratificó con fuerza y orgullo el legado familiar que está llamada a encarnar en el futuro.