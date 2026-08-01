Las emotivas imágenes de Paula Echevarría y su familia en el último adiós a su padre

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La iglesia de San Félix fue el escenario del emotivo servicio religioso antes de trasladar los restos mortales de Luis Ángel. Se da la coincidencia de que el trágico desenlace ha tenido lugar durante el fin de semana de las fiestas patronales de la localidad, unas fechas en las que la actriz siempre solía regresar a su pueblo natal para disfrutar junto a los suyos.