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La voz oculta tras la cámara

Aunque Laura ya había hecho pequeñas apariciones en el pasado dentro del contenido de Marta Díaz, jamás se había mostrado de forma explícita. Su presencia se limitaba a intervenciones de voz de fondo o comentarios fuera de plano, lo que mantenía viva la curiosidad de los seguidores más fieles sobre la existencia y el rostro de la menor de la familia.