Sánchez carga ahora contra Ayuso en defensa de "nuestros hijos y nuestras hijas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó este lunes en medio de la ola de incendios que azotan con especial intensidad la Comunidad de Madrid en un acto para presentar una "Red de Refugios Climáticos". Reiterando su mensaje de que "la emergencia climática mata", y tras cometer un llamativo desliz lingüístico, Sánchez no desaprovechó la ocasión de cargar contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, blanco de iracundos ataques desde el Gobierno en medio de la devastación.

El presidente no aludió a los incendios o a la artificial polémica sobre la declaración de emergencia nacional, sino que se remontó unos días atrás, retomando una bronca en la Asamblea de Madrid a cuenta del calor en las aulas sobre las palabras "es que cuando hace calor, hace calor", de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

"Pongamos el ejemplo de nuestros hijos y nuestras hijas", dijo Sánchez con gesto serio. "Algunos representantes de la Comunidad de Madrid restaron importancia a las quejas de familiares sobre las altas temperaturas en las aulas", apuntó. A juicio de Sánchez, "hay que decirlo claro y alto": con 30 grados en las aulas "no se puede aprender con normalidad".

"Quizás sea fácil restar importancia al calor desde el privilegio de quien vive o trabaja con aire acondicionado", dijo el presidente, o "del que puede refugiarse en una segunda residencia con piscina privada, pero eso no es la realidad de millones de familias en nuestro país", dijo el presidente en una crítica a Ayuso con algo más de sutileza que las escuchadas este fin de semana por parte de Óscar López, que llegó a calificarla de "veneno", o de Óscar Puente, que utilizó el término "mamarracha".

En el acto, el presidente anunció un mapa de refugios y la creación de 180 nuevos, con lo que la red, dijo, asciende a 1.100, entre los que se incluyen los creados en la Administración General del Estado. Espacios "seguros, confortables y adaptados", ante la ola de calor, que estarán disponibles a partir de ahora y para todos los veranos desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre para toda la ciudadanía, aseguró.