Última hora | Los incendios simultáneos de Madrid y Ávila dejan ya 11.500 evacuados

Tras el trágico incendio forestal en Los Gallardos (Almería) del pasado 9 de julio, con un balance de trece víctimas mortales, la segunda quincena de este mes de julio está siendo especialmente grave en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. La gravedad de la situación ha obligado al ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, previa petición de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a declarar a última hora del jueves 23 de julio la emergencia de interés nacional para la Comunidad de Madrid y la provincia castellano-leonesa de Ávila por la peligrosa evolución que mantienen los incendios forestales activos en los términos municipales de Villa del Prado (Madrid), San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) colaborará en la extinción de los fuegos en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila con dos unidades de bomberos forestales terrestres, dos aviones anfibios y un equipo de maquinaria pesada compuesto por un camión góndola, un 'bulldozer' y un vehículo auxiliar de apoyo. A estos medios se une un agente del Medio Natural y un coordinador de zona, ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.
La emergencia nacional declarada en la noche de este jueves por el Gobierno en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estos territorios es la segunda en España tras la decretada entre el 28 y el 30 de abril de 2025 con motivo del apagón eléctrico.
En el caso del apagón, la emergencia de interés nacional fue aplicada en Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana a petición de las comunidades autónomas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de la "situación dramática" que se está viviendo a consecuencia de los incendios "no sólo en distintas provincias españolas, sino también en comarcas de países vecinos".
En un mensaje en X, el jefe del Ejecutivo a pedido "precaución". "Sigamos las indicaciones y evitemos riesgos", ha solicitado Sánchez quien ha asegurado que el Gobierno ha desplegado todos los efectivos. "Estará a su lado en la emergencia y en la recuperación", ha continuado en su mensaje en el que ha agradecido su trabajo a las BRIF, UME, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Protección Civil.
Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance durante las últimas horas, según fuentes de la Delegación del Gobierno central en la comunidad.
Aunque la evolución de los incendios durante la noche no ha sido desfavorable, continúan confinados los municipios de Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y se han desalojado el casco urbano de Aldea del Fresno y algunas urbanizaciones de la comarca.
El Gobierno regional ha advertido de que las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, complicarán las tareas de extinción.
Los pueblos de la sierra oeste de Madrid afectados por el fuego, como Villa del Prado, Pelayos de la Presa o San Martín de Valdeiglesias, están sufriendo cortes en internet. La Comunidad de Madrid cifra en 16 los municipios con problemas en las comunicaciones y señala que las compañías están movilizando unidades móviles para proporcionar cobertura, con presencia ya en la localidad de Cenicientos. Además, se está analizando la viabilidad de reforzar esta asistencia con nuevos dispositivos de respaldo, como equipos portátiles de transmisión satelital para las estaciones base afectadas.
La evolución favorable del incendio de Castropodame (León) permitió a última hora del día de ayer realojar a los vecinos que habían sido evacuados de las localidades de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero.
La Junta rebajó a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 su situación y se desmovilizó la Unidad Militar de Emergencias (UME) de la zona. El trabajo realizado en la jornada de ayer por los medios de tierra y aéreos fue "muy efectivo" e intenso, tras participar en las labores de extinción 125 personas y unos 35 medios aéreos y terrestres, según fuentes de la delegación territorial de la Junta en León.
Castilla y León amanece con 9 incendios activos, cuatro de gravedad, entre los que preocupa especialmente el de Burgohondo (Ávila), con tres localidades confinadas y más de 1.500 personas evacuadas entre este municipio, una urbanización de El Tiemblo y núcleo de turismo rural, lo que ha motivado la declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno central, junto con Madrid.
El humo obligó a confinar los municipios de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, pero también a evacuar la urbanización La Atalaya en esta última localidad y un núcleo de turismo rural de Valle de Iruelas, junto con dos casas rurales y un camping.
La pasada noche ha dado un respiro a la situación de los incendios forestales en toda Castilla-La Mancha, ya que entre la última hora de este jueves y la primera de este viernes ha quedado controlado el incendio en Selas (Guadalajara) y han sido extinguidos los de Mazarambroz y La Pueblanueva, ambos en la provincia de Toledo.
Cada punto del mapa es una anomalía térmica captada en las últimas horas sobre territorio español. No es un parte oficial de incendios: es lo que ven los satélites cuando pasan por encima.
El Safari de Madrid, ubicado muy próximo a los incendios, ha emitido un comunicado informando que el parque permanecerá cerrado durante la jornada de hoy y que los animales se encuentran "bien": "Gracias al gran trabajo del equipo de cuidadores, guardia civil y bomberos durante toda la noche, podemos confirmar que todos los animales están bien".
La Comunidad de Madrid ha activado la coordinación con todos los hospitales y centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para garantizar la capacidad de respuesta ante la emergencia provocada por los tres incendios simultáneos registrados en la región.
Así, dispone, al menos, de 600 camas hospitalarias plenamente disponibles ante posibles necesidades de evacuación o derivación. Además, el Hospital Enfermera Isabel Zendal se mantiene como centro de referencia para la gestión de contingencias y ampliación de la capacidad asistencial, ha informado el Gobierno regional.
La Guardia Civil ha desalojado una residencia de El Tiemblo, en Ávila, por la proximidad del fuego. Los agentes han ayudado a sacar a las personas mayores, ubicándolas en un lugar seguro.
La Comunidad de Madrid ha activado autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) para colaborar con los servicios de emergencia en las labores de evacuación y traslado de los vecinos de los municipios afectados por los incendios forestales que permanecen activos en la región.
En estos momentos, en Villamanta permanecen movilizados cuatro autobuses interurbanos, preparados para intervenir de forma inmediata si fuera necesario reforzar las evacuaciones.
En Navas del Rey, la Comunidad de Madrid mantiene otros tres autobuses movilizados. En Pelayos de la Presa, dos autobuses interurbanos se encuentran ya operativos y están realizando el traslado de los vecinos evacuados hasta Chapinería.
En El Tiemblo (Ávila) preocupa la salida del sol y que empiece de nuevo a soplar el viento, provocando una evolución desfavorable del incendio, que todavía no ha podido ser controlado.
La Dirección General de Tráfico informa de que hay un total de 24 vías secundarias intransitables por los incendios forestales:
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su apoyo a las personas afectadas por los incendios forestales.
Los incendios de Almorox (Toledo) y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) han generado un doble corte en la red de telecomunicaciones que ha afectado a cuarenta poblaciones de la región, según el Gobierno madrileño.
Las compañías de telecomunicaciones, que están coordinadas con el centro de mando, trabajan para restablecer el servicio con el apoyo de unidades móviles y han desplegado dispositivos de respaldo para garantizar la cobertura en Villa del Prado y Cenicientos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.
A la reunión, que comenzará a las 9:30 horas en el Palacio de la Moncloa, asiste el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por vía telemática desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid) donde sigue la evolución del fuego.
El alcalde de Navas del Rey, uno de los municipios afectados por el gran incendio en San Martín de Valdeiglesias, ha hablado en Es la Mañana de Federico del avance del fuego. "Pelayos de la Presa lo ha machacado", ha dicho sobre uno de los municipios afectados. También ha contado el temor que existía sobre que dos de los tres incendios en Madrid se unieran en su pueblo.
Como consecuencia del incendio registrado en esta localidad, permanece cortada una de las vías de servicio de la M-206, entre los kilómetros 5 y 6, en el tramo Loeches-San Fernando de Henares.
La evolución del incendio ha obligado a realizar un corte total de la M-501 entre los kilómetros 50,7 y 59,4, a la altura de San Martín de Valdeiglesias.
También permanece completamente cerrada la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, en Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.
Además, en la M-501, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa, está cortada la circulación en sentido creciente entre los kilómetros 43,5 y 50,7.
En este dispositivo trabajan 11 profesionales, cinco de la Dirección General de Carreteras y seis de las empresas de conservación.
Permanecen cortados al tráfico en ambos sentidos dos tramos de carreteras autonómicas. En la M-507, el cierre afecta desde el punto kilométrico 27,5 hasta el 36, entre Villa del Prado y la intersección con la N-403.
Asimismo, se encuentra cerrada la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite provincial con Toledo.
Para atender las incidencias en esta zona, la Comunidad de Madrid mantiene movilizados 13 profesionales, seis de la Dirección General de Carreteras y siete de las empresas de conservación.
Los tres fuegos simultáneos que afectan a la región continúan sin estar perimetrados ni controlados, pese a que los trabajos nocturnos han sido efectivos. Las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complicarán las labores de extinción este viernes.
El número de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.
El SUMMA112 ha estado toda la noche atendiendo en sus dispositivos preventivos, especialmente a enfermos crónicos.
Llevan trabajando sobre el terreno más de 270 profesionales entre Bomberos, agentes forestales y UME.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside este viernes una reunión de seguimiento de los incendios en el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales, informan fuentes de su ministerio.
En Castilla y León hay diez incendios forestales activos, pero varios de ellos han evolucionado de forma favorable durante este jueves y se han rebajado los niveles de gravedad en los fuegos de Rábano de Aliste (Zamora), Retortillo (Soria), ya sin confinamientos ni desalojados, y el de Castropodame (León).
Sin embargo, las autoridades han mostrado su preocupación por el incendio en Burgohondo (Ávila), que avanza de forma virulenta.
Este incendio, que se declaró el pasado miércoles, ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo, ante el avance de unas llamas a una velocidad de 3 kilómetros en 40 minutos.
Según fuentes del Gobierno regional madrileño, esta comunidad vive una situación "crítica", con tres incendios de extrema gravedad "activos", sin que ninguno de ellos esté "controlado", y que han motivado la evacuación de más de 10.000 personas de cuatro municipios: Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno.
Varios tramos de cinco carreteras autonómicas (M-507, M-540, M-501, M-541 y M-206) se encuentran cortadas al tráfico en la región madrileña a consecuencia de estos incendios y este viernes quedará suspendido temporalmente en la Comunidad de Madrid el servicio de cinco líneas interurbanas.
En estos momentos, hay más de 270 profesionales actuando en la zona: 21 vehículos con 90 efectivos en Villa del Prado, 17 vehículos con 65 efectivos en San Martín de Valdeiglesias, 2 secciones de la UME con 40 dotaciones cada una en San Martín de Valdeiglesias. Y otra sección de la UME con otras 40 en Villa del Prado.
Como consecuencia de la declaración de emergencia nacional, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asume la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios referidos y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.
La dirección operativa de la emergencia ha quedado encomendada al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
En la Comunidad de Madrid han sido evacuadas más de 10.000 personas debido a tres incendios: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.
En Ávila, el incendio que se declaró el miércoles en Burgohondo ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo.
El Gobierno ha declarado en la noche de este jueves la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estas regiones y que han obligado a desalojar a unas 11.500 personas entre ambos territorios.