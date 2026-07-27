España se enfrenta al incendio "más importante y más agresivo" de su historia, con 77.000 hectáreas y más de 100.000 afectados. 50.000 hectáreas aproximadamente corresponden a la provincia de Ávila, más de 25.000 a la Comunidad de Madrid y 2.000 en el caso de Toledo.

Los trabajos continúan mientras miles de vecinos siguen fuera de sus casas o confinados en sus viviendas ante la evolución del fuego, que avanza más "despacio" pero sigue lejos de ser controlado.

Aunque son los más graves en estos momentos, no son los únicos que azotan la península. En Castellón, un incendio declarado este fin de semana ha llevado a desalojar 16.000 personas y también sigue fuera de control.