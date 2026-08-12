Jupol desde Ceuta: "La ciudad está tomada"

"Estoy impactada", reconoce a Libertad Digital la portavoz nacional del sindicato mayoritario de la Policía Nacional Jupol —Laura García— tras pasar sólo unas horas en Ceuta. "Mira que estamos acostumbrados a todo, pero lo que hemos visto es tremendo", asegura. "La ciudad está tomada, hay miles y miles de personas", señala en referencia a los inmigrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma después cruzar masivamente la frontera con Marruecos el pasado 30 de julio.

"Las playas están completamente tomadas, no se pueden pisar. Hay asentamientos. También en los alrededores del CETI. Están tomados. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana", asevera. "Hacen fuegos en la playa, hacen fuegos en el monte, hacen sus necesidades por todas partes", argumenta la portavoz de Jupol. "Les hemos visto rodeados de toneladas de basura. No sabemos el problema de salud que va a haber aquí", advierte.

"Entendemos que esto no es una situación normal, a pesar de la normalidad que intentan vender", afirma en alusión a las declaraciones realizadas por distintos miembros del Gobierno en este sentido. "Hasta hace unos días te sancionaban por tener una sombrilla puesta en la playa si te subías a comer. Es un sinsentido", exclama García. "Si esta situación se está permitiendo es porque no hay una orden que lo impida".

Problemas de orden público

Por otra parte, asegura que sus compañeros "los de todos los cuerpos, no sólo Policía, están absolutamente vendidos". Según las cifras de las que dispone, se están recibiendo alrededor de 200 llamadas al día en la sala del 091. "Es muy complicado dar respuestas a todas, sobre todo con el poco despliegue policial que hay aquí", nos explica. "Tienen que estar muy pendientes de del orden público, estas personas —los irregulares— están causando bastantes problemas".

"Los días van pasando, la crispación va subiendo, entre ellos se pelean, se apuñalan por comida… Lo que se está viviendo aquí es dantesco", señala García. "No llega ni a 200 compañeros desplegados de la UIP —Unidad de Intervención Policial, conocida popularmente como antidisturbios—. Y, aunque van a enviar tres o cuatro grupos más, seguirá siendo un número muy escaso para las miles de personas que quedan aquí y los problemas de orden público que están causando".

Los agentes sufren agresiones

Ella misma ha podido experimentar el trato que muchos de los inmigrantes brindan a los agentes de la autoridad españoles. A su llegada a Ceuta ha querido visitar una zona desde la que se ve la frontera con Marruecos y la han recibido con gritos e insultos. "Me han llamado absolutamente de todo y hemos tenido que salir de allí echando leches", reconoce la portavoz de Jupol.

"Yo soy la voz de los policías y me están contando que están absolutamente desbordados, que ayer a un compañero de la UPR —Unidad de Prevención y Reacción— le partieron un dedo y otro recibió pedradas. Tenemos vehículos policiales con las lunas rotas", relata para Libertad Digital. "El abandono del Ministerio del Interior, de la Dirección General de la Policía, es palpable una vez más", añade.

Interior no les da ni agua

"Los compañeros de Policía Nacional que han sido desplegados en Ceuta están durmiendo bajo techo gracias a que los militares les han ofrecido sus residencias. No sabremos qué habría sido de ellos", argumenta. El departamento de Marlaska "sabiendo que están al sol durante turnos interminables, que está haciendo un trabajo muy duro, que están trabajando por encima de sus capacidades, no les no les da ni una botella de agua".

"Son los militares los que les tienen que proporcionar algo de líquido para aguantar estas jornadas tan largas. Los compañeros se sienten abandonados", insiste a LD. "Los (irregulares) que están en el CETI tienen unas condiciones más dignas que los policías nacionales que deben garantizar la seguridad de todos. Duermen y comen mejor", comenta, "cuando se pide dignidad para los seres humanos, entiendo que a agentes no hay que dejarlos fuera".