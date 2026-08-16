Dos cazas españoles derriban un dron que violó el espacio aéreo de Rumanía

El ministro de Defensa de Rumanía, Radu Miruta, ha confirmado este domingo la exitosa intervención de dos cazas españoles F-18 desplegados en el país bajo el paraguas de la misión de vigilancia de la OTAN. Según ha detallado el representante gubernamental, las aeronaves militares lograron interceptar y neutralizar un vehículo aéreo no tripulado que había ingresado sin autorización en el espacio aéreo nacional.

Los hechos se produjeron de madrugada. Tal y como ha precisado Miruta a través de sus redes sociales, "a las 04.44, se detectó el objetivo ingresando al espacio aéreo nacional rumano, a 24 kilómetros al norte de Galati". Ante esta grave vulneración de la soberanía territorial, los dos aviones de combate F-18 del Ejército del Aire, que ya se encontraban en situación de alerta preventiva, recibieron luz verde para proceder a la interceptación.

Tonight, another drone entered Romanian national airspace without authorization and was shot down. At 04:44, the target was detected entering Romanian national airspace, 24 km north of Galați. At that moment, two Spanish F-18 fighter jets, which had already been scrambled as a… — Radu Miruta (@RaduMiruta) August 16, 2026

El artefacto, cuya procedencia exacta aún no ha sido confirmada de manera oficial, fue destruido en pleno vuelo cuando sobrevolaba una zona situada entre las localidades de Baleni y Cudalbi, en el sureste del país y a escasa distancia de la frontera con Moldavia. Esta contundente respuesta militar ha sido muy aplaudida por las autoridades, que ven en la presencia aliada un pilar fundamental para su estabilidad.

"¡Felicidades a los pilotos españoles y al personal militar rumano en el centro de mando por una misión exitosa! Rumanía está defendiendo su espacio aéreo, y nuestros aliados están a nuestro lado", ha celebrado el titular de Defensa. En su mensaje, también ha querido subrayar que la vigilancia constante, la respuesta rápida y la solidaridad entre los socios son en la actualidad las "garantías concretas" de la seguridad en la región oriental europea.

Rumanía se encuentra en una posición geoestratégica sumamente delicada, erigiéndose como un bastión en la "primera línea de defensa de la Unión Europea". El país comparte una extensa frontera terrestre de aproximadamente 614 kilómetros con Ucrania. Desde que el régimen de Vladímir Putin iniciara su invasión a gran escala en febrero de 2022, el territorio rumano ha sufrido en diversas ocasiones la amenaza de los drones rusos. La labor de destacamentos como el español resulta vital para blindar el flanco oriental de la Alianza Atlántica frente a la continua intimidación de Moscú.