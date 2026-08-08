Ataque masivo de Ucrania con casi 400 drones contra dos refinerías rusas

Ucrania atacó durante la pasada noche dos refinerías en el sur y suroeste de Rusia, como parte de un ataque con cerca de 400 drones, según informaron las autoridades locales y medios independientes.

"Una de las empresas de la región de Samara fue atacada esta noche por drones ucranianos", informó en MAX, la red de mensajería rusa, Viacheslav Fedoríschev, gobernador de esta región ubicada en el suroeste de Rusia, sin puntualizar cuál fue el objetivo.

Según el gobernador, "en estos momentos se están paliando las consecuencias. Los servicios de Emergencias trabajan en el lugar de la caída de los drones".

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ y el canal independiente ruso Astra indicaron que el ataque provocó un incendio en la refinería de Sizrán, perteneciente a la estatal rusa Rosneft.

Esta instalación ha sido objeto de varios ataques ucranianos en los últimos tiempos.

Además, en la sureña región de Krasnodar, se desató un incendio en la refinería de Ilsk, según informaron en Telegram las autoridades locales.

A consecuencia del incidente resultaron heridas cinco personas, añadieron.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso reportó este sábado el derribo de 397 drones ucranianos de ala fija sobre varias regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov.