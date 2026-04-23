Tana Rivera, testigo de la cogida a Roca Rey en la Maestranza
El diestro peruano sufrió una aparatosa cogida al entrar a matar al quinto toro de la corrida que se celebró el miércoles en la Maestranza de Sevilla. Su chica estaba presente entre el público que abarrotó la plaza.
La Maestranza de Sevilla colgó el cartel de ‘no hay billetes’ para pasar una agradable tarde taurina con el mano a mano de Andrés Roca Rey y José María Manzanares.
Sin embargo, el torero sufrió una cornada en la cara interna del muslo derecho por la que tuvo que ser trasladado a toda prisa a la enfermería, donde tuvo que ser operado.
Viendo a su chico se encontraba Tana Rivera, cuya presencia generó una gran expectación por su reciente relación, que ha acaparado toda la atención mediática.
La joven acudió acompañada por una amiga para disfrutar de una gran tarde de toros y con una gran sonrisa en la cara. Sin embargo, con el quinto toro llegó el susto que dejó a todos preocupados.
Allí se encontraba también Fran Rivera, que se está empezando a acostumbrar a que le pregunten por el nuevo novio de su hija.
Cayetano Martínez de Irujo, tío de Tana Rivera, se ha mostrado más comedido a la hora de opinar.
Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, siempre dispuesta a dar una lección de estilo.
Rosauro Varo, presente en la Maestranza como gran aficionado.
La modelo Rocío Crusset.
Julián Lopez, El Juli.
Ana Aznar Botella, mirando los aperitivos antes de entrar a la plaza.