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Corazón

Tana Rivera, testigo de la cogida a Roca Rey en la Maestranza

El diestro peruano sufrió una aparatosa cogida al entrar a matar al quinto toro de la corrida que se celebró el miércoles en la Maestranza de Sevilla. Su chica estaba presente entre el público que abarrotó la plaza.

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La Maestranza de Sevilla colgó el cartel de ‘no hay billetes’ para pasar una agradable tarde taurina con el mano a mano de Andrés Roca Rey y José María Manzanares.

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Sin embargo, el torero sufrió una cornada en la cara interna del muslo derecho por la que tuvo que ser trasladado a toda prisa a la enfermería, donde tuvo que ser operado.

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Viendo a su chico se encontraba Tana Rivera, cuya presencia generó una gran expectación por su reciente relación, que ha acaparado toda la atención mediática.

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La joven acudió acompañada por una amiga para disfrutar de una gran tarde de toros y con una gran sonrisa en la cara. Sin embargo, con el quinto toro llegó el susto que dejó a todos preocupados.

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Allí se encontraba también Fran Rivera, que se está empezando a acostumbrar a que le pregunten por el nuevo novio de su hija.

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Cayetano Martínez de Irujo, tío de Tana Rivera, se ha mostrado más comedido a la hora de opinar.

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Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, siempre dispuesta a dar una lección de estilo.

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Rosauro Varo, presente en la Maestranza como gran aficionado.

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La modelo Rocío Crusset.

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Julián Lopez, El Juli.

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Ana Aznar Botella, mirando los aperitivos antes de entrar a la plaza.

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