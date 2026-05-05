Las bajas por enfermedad se duplican con Sánchez

Hace unos días se publicó la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, que en Libre Mercado ya hemos tenido ocasión de comentar, como en este artículo en el que mostramos cómo hay cada vez más funcionarios y menos autónomos desde que gobierna Pedro Sánchez. Sin embargo, los titulares se han centrado más en el empleo (o desempleo) y no tanto en el absentismo laboral, del que la última encuesta de la EPA nos ofrece datos muy llamativos.

Si observamos los datos de la última EPA, veremos que hubo 2.265.100 trabajadores que declararon no haber trabajado ni una hora en la semana anterior a la encuesta. Esto no representa el absentismo medio diario de los trabajadores, sino simplemente el número total de trabajadores que no trabajaron durante la semana anterior a la encuesta. Este número de 2.265.100 trabajadores en el primer trimestre de 2026 contrasta con la cifra observada en el primer trimestre de 2019, cuando hubo 1.135.400 trabajadores que no acudieron a trabajar en la misma semana de referencia. Eso implica un crecimiento del 102,1% entre 2019 y 2026.

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución del absentismo según los tres motivos más comunes: "enfermedad, accidente o incapacidad temporal", "vacaciones o días de permiso" y "permiso por nacimiento de hijo/a".

Como podemos ver, en el primer trimestre de 2019 hubo 532.400 trabajadores que no acudieron a trabajar en la semana de referencia de la encuesta de la EPA por "enfermedad, accidente o incapacidad temporal", mientras que en el primer trimestre de 2026 esa cifra ya fue de 1.075.900 trabajadores, un aumento del 102,1% entre ambas fechas.

Por otro lado, en cuanto a los trabajadores que no acudieron a su puesto de trabajo por disfrutar de "vacaciones o días de permiso", se ha pasado de 444.100 trabajadores en el primer trimestre de 2019 a 896.100 en el mismo trimestre de 2026, más del doble nuevamente. En cuanto al "permiso por nacimiento de hijo/a", en el primer trimestre de 2019 hubo 87.100 trabajadores que no acudieron a trabajar por este motivo, mientras que en el primer trimestre de 2026 la cifra ascendió a 151.600 trabajadores, lo que supone un aumento del 74%.

Suben las ausencias por casi todos los motivos

Por la razón de "paro parcial por razones técnicas o económicas" en el primer trimestre de 2019 no trabajaron alrededor de 13.000 trabajadores, mientras que en el mismo trimestre de 2026 esa cifra fue de 15.500 en total, de manera que el aumento ha sido poco significativo. En el motivo de "regulación de empleo" en el primer trimestre de 2019 no trabajaron 3.500 personas, mientras que en el primer trimestre de 2026 no lo hicieron 2.400 trabajadores, de manera que aquí cayó el número total de trabajadores que se ausentaron al trabajo por esta razón. En el motivo de "huelga o conflicto laboral", en el primer trimestre de 2019 se ausentaron 2.000 trabajadores a sus puestos de trabajo la semana de referencia de la encuesta de la EPA, mientras que en el primer trimestre de 2026 fueron 1.500 empleados.

En cuanto a "otros motivos", de los que obviamente no se conocen las razones concretas, se pasó de 49.100 trabajadores ausentes en el primer trimestre de 2019 a 108.600 en el primer trimestre de 2026, más del doble. Por último, cabe mencionar otras dos categorías sobre las que también se desconocen los datos: . En"no se sabe" y "no clasificable" la primera se pasó de 200 personas en 2019 a 1.200 en 2026, mientras que en la segunda la cifra aumentó de 3.800 a 12.500 personas en los mismos trimestres.

Así pues, vemos que las ausencias laborales han aumentado por prácticamente todos los motivos, siendo el de "enfermedad, accidente o incapacidad temporal" el que concentra el 48,1% de todo este incremento entre 2019 y 2026, aunque las vacaciones o días de permiso explican otro 40% del aumento.