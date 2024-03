Pierce Brosnam genera polémica por su fotografía frente al 'Guernica'

Pierce Brosnan ha estado de vacaciones por Madrid y durante su estancia visitó la exposición del pintor Ingress en el Museo de El Prado y en el Reina Sofía, lugar donde fue fotografiado por el museo junto a la obra el Guernica de Pablo Picasso, algo que sentó muy mal a los usuarios. "Hoy nuestro Guernica ha recibido una visita de cine… La de Pierce Brosnan", publicó el museo acompañándolo de la imagen de él junto a la obra.

Pierce Brosnan en el Reina Sofía | Twitter

Esto generó una gran polémica por las redes sociales, ya que los usuarios criticaban el que le hubieran hecho una fotografía cuando no está permitido. "Fotos en sala no, a ver si aprendemos, por mucho Pierce Brosnan que haya..." o "mmm… Y la igualdad? Cuando estuve ahí a mí no me dejaron sacara una foto", fueron algunos de los comentarios que se hicieron por las redes sociales.

Visto el revuelo que se estaba creando, el Reina Sofía decidió publicar un comunicado en su cuenta de Facebook disculpándose por la indignación de los usuarios y quiso dejar claro que lo de la instantánea era una simple "acción de comunicación" con la que se pretende "potenciar el conocimiento de la obra y del museo, tanto dentro como fuera de España, y de aprovechar la oportunidad que nos brinda que una persona del mundo de la cultura haya decidido visitar el Reina Sofía durante su estancia en Madrid".

También quisieron aclarar que la fotografía fue tomada "de manera excepcional, con un móvil y sin interferir, en absoluto, en la visita del público que se encontraba en la sala". Finaliza el comunicado recordando que se prohibió el fotografíar la obra por "motivos de conservación (los flashes) como por las constantes y múltiples quejas del propio público".