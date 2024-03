Mari Ángeles Grajal se enfrenta a las acusaciones de infidelidad de los hijos de Jaime Ostos

La guerra familiar entre la familia Ostos está lejos de acabar. El reparto de las pertenencias del fallecido Jaime Ostos ha agravado los problemas entre los hermanos, con dos bandos claramente diferenciados: por una parte los dos hijos mayores del torero, Gabriela y Jaime Ostos Jr y por otra el menor, Jacobo, y su madre Mari Ángeles Grajal. Estos últimos acudieron esta semana al programa De Viernes para explicar en qué punto se encuentra el conflicto.

Gabriel y Jaime recriminan a la viuda de su padre y a su hermano que les hayan puesto "mil trabas" para tener acceso a las pertenencias que el diestro les dejó en herencia como un capote, varios trofeos, la medalla de la Beneficiencia o un dibujo de Picasso, asegurando que actuarán judicialmente. Por su parte, Grajal explicó que tiene "otros planes" para dichos objetos: el capote irá a la Maestranza, los trofeos irán al museo de Écija y la Medalla se la queda Jacobo. En cuanto al dibujo, madre e hija invitaron a Gabriela a que acudiera a su casa a recogerlo.

En un momento de la tensa entrevista Gabriela conectó telefónicamente con el programa para explicar que ya había intentado ir a la casa a recoger "lo que le corresponde de su padre" y se le ha negado la entrada: "Quiero, simplemente, recordarle a Mari Ángeles que ella me dijo que no me podía llevar nada hasta que no vendieran la casa. Yo nunca he querido llevarme ningún sofá de la madre de María Ángeles, ni siquiera sé que el sofá es de la madre. Hay testigos de todo, testigos de todo. Nosotros no hemos cambiado la versión jamás. Siempre hemos dicho lo mismo, tanto Jaime como yo. Me parece indignante".

Jaime Ostos y Mari Ángeles Grajal

Según la hija de Jaime Ostos, su hermano Jacobo se "dedica" a insultarles y amenazarles por pedir "cuatro cosas" que les corresponden como hijos: "Estoy cansada de escuchar insultos, amenazas por parte de mi hermano Jacobo. De verdad, ya está bien. Hemos pedido cuatro cosas, que lo hemos pedido desde el principio. Se dice que es que a nosotros mi padre nos dejó todo en vida. Mire usted, no, hubo una liquidación de gananciales. No se puede hablar cuando no se conocen los hechos".

Al finalizar la llamada de su hermana, Jacobo Ostos se sentó al lado de su madre para acusar de sus hermano de actuar "puramente por interés económico", asegurando que no tienen "nada de hijos ni de hermano", pues nunca se han comportado como tal. Además, invitó al programa a emitir unos audios en los que Jaime Ostos Jr acusaba a Mari Ángeles Grajal de tener un amante y a Jacobo Ostos de no ser hijo de su padre: "Ahora mis abogados se pondrán en contacto con tu madre y contigo y entonces ahora haremos las cosas de la manera que tú quieres. Demuéstrame que eres un Ostos".

Sobre estas acusaciones de infidelidad y las dudas sobre la paternidad de Jacobo, Mari Ángeles Grajal tiene claro cuáles serán sus próximos pasos: "Eso es una difamación y cuando se hace en un medio público como él, es un delito penal y tendrá que responder en un juzgado. Jamás se nos ocurriría a nosotros decir algo así".