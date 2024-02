Jacobo Ostos se une a su madre, Mari Ángeles Grajal, en la lista de relaciones sentimentales terminadas de manera fulminante esta última semana. Días después de que saliese a la luz la ruptura entre la viuda de Jaime Ostos y el empresario andaluz José Gandía -se rumorea que por celos de la neumóloga ahora es su hijo el que ha roto su noviazgo con Mery Jim.

Así lo anunció la periodista Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, en la Crónica Rosa de ese mismo espacio de esRadio. Una ruptura sorprendente que tuvo lugar hace apenas 5 días y que se ha producido después de que la pareja presumiese de anillo de compromiso en redes sociales, anunciando así una boda que ya no tendrá lugar.

La propia Mery ha confirmado el adiós en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3. A pesar de estar muy enamorada de Jacobo, decidió poner punto y final a su historia de amor al "descubrir algo que no ha podido aceptar". Destrozada, la joven podría hablar en los próximos días sobre esta inesperada ruptura que pone el foco en el carácter y las actitudes del hijo de Jaime Ostos, inmerso en una batalla mediática con sus hermanos Jaime y Gabriela.

"Dejar a alguien cuando estás enamorada es muy duro. Tienes al hombre ideal en tu vida hasta que te das cuenta de que no es ideal", han apuntado en el programa presentado por Sonsoles Ónega, dando pequeñas pinceladas de los motivos por los que la 'nuera' de Mari Ángeles Grajal "no pudo más": "Ella lo ha intentado y no ha podido, le ha sobrepasado". "Es algo que ella no sabía y que conoció a las semanas de estar con él. Fue un shock pero intentó aceptarlo por amor. Finalmente no ha podido", deslizaron.

"Su vida giraba en torno a él. Decía que era feliz haciendo de asistenta. Le preparaba la comida a Jacobo, le hacía la cama... Pero ella era feliz así. Sin embargo, la ruptura es algo que no nos esperamos, nos va a sorprender. Y como no cambien las cosas, no se van a volver a juntar" han contado en YAS.

De los motivos no ha trascendido nada más por el momento, aunque Mery -que ha borrado sus fotografías con Jacobo de sus redes sociales- se ha pronunciado en Instagram para asegurar que guarda "un cariño enorme" al Dj y dejar claro que "por dejar una relación no significa que tengas que estar peleándote y tirándote de los pelos". "Y sí, habrá entrevista y comunicado oficial contando el por qué" ha finalizado, confirmando que hablará vía exclusiva de su ruptura.