Kate Middleton y el príncipe Guillermo están planeando una estrategia para recibir a Harry, hermano del heredero británico, en una inminente visita a Reino Unido. El paso de Harry por la corte tiene lugar poco después del anuncio de cáncer de la princesa de Cambridge, una noticia que ha venido a rematar dos meses funestos para la Casa Real inglesa.

Según The Mirror, los príncipes están "realmente nerviosos" por este inminente regreso a Inglaterra. Tom Quinn, experto en la Casa Real británica, asegura que venga solo o con Meghan Markle, podrían generarse "dificultades". "Se está llevando a cabo una gran planificación para tratar de reducir toda la inevitable incomodidad y vergüenza".

Harry, cuyo nombre ha salido a relucir en el polémico caso de tráfico sexual del rapero Sean 'Diddy' Combs, por cuyas fiestas pasaron múltiples celebridades, viajará a Reino Unido con motivo del aniversario de los Juegos Invictus. Un paso que se produce cuando la tensión entre ambos hermanos se ha hecho evidente, tanto o más que en anteriores años: pese a la enfermedad de Kate y la de Carlos III, William y Harry hicieron por no verse en los actos de aniversario por la desaparición de su madre, Lady Diana, hace escasas semanas.

La Corona británica atraviesa momentos delicados. El tratamiento informativo y el silencio en torno a la enfermedad de dos de sus más destacados miembros ha dado espacio a todo tipo de rumores y titulares perjudiciales. La ausencia de la reina Camilla o el propio Guillermo en actos trascendentales no ha hecho sino ahondar en la polémica.

El conciso mensaje de Kate Middleton puede haber aplacado las críticas en torno a la princesa, pero no hacia otros miembros de la Casa Real, todavía recuperándose del adiós del propio Harry y su mujer, la muerte de Isabel II y la trágica conjunción de circunstancias pésimamente encaradas por Buckingham en los últimos meses. Acercar posturas con el miembro dísculo del Palacio no parece una opción y Guillermo y Harry van a hacer lo posible por no coincidir, a tenor de las informaciones de The Mirror.