La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Paloma Barrientos y Beatriz Miranda para tratar largo y tendido la "obsesión con El Hormiguero" del gobierno de Pedro Sánchez. Esta vez, a colación de las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, contra Pablo Motos, que ha confesado someterse a tratamientos de belleza en redes sociales.

"Se gana su sueldo y se lo gasta en lo que le da la gana ay me parece bien", es el resumen de Federico Jiménez Losantos de la situación. Pablo Motos hizo promoción en Instagram del spa Sha Welness, cuyos tratamientos alcanzan un alto precio, algo que ha sometido al escrutinio público de los medios de la izquierda.

Hasta el punto de merecer una reacción de la ministra de Sanidad, que ha criticado en la red social X que "las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos", tachándolo de "engaño" con efectos perjudiciales para la salud.

Las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no solo es un engaño: también puede poner en riesgo la salud. pic.twitter.com/xOI8ogk1I8 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 1, 2024

"Tú si estás probada científicamente como una lerda", dijo con dureza Jiménez Losantos en esRadio. "El Sha tiene los mejores médicos del mundo. No sabes ni de lo que hablas. Es una fobia la que le tienen a Pablo Motos", aseguró comparando el tema con otro tema de plena actualidad: el posible fichaje de David Broncano por TVE.

Todo para -explicó Federico- "ganar a Motos en audiencia. 50 millones de TVE para hacer el ridículo contra El hormiguero. Es su obsesión", dijo, refiriéndose a Pedro Sánchez y su ejecutivo.

"No es una guerra de productoras. Es la guerra del Gobierno contra un programa. Sánchez fue y no rascó nada, perdió las elecciones, y como Motos a veces le critica le saca de quicio. Vamos a derrotarlo, vamos a poner todo el dinero que no tiene TVE para Broncano", dijo, describiendo el punto de vista de su Gobierno.

Federico Jiménez Losantos continuó su crítica hacia el gobierno por su odio a El Hormiguero y la figura de Broncano. "Su audiencia en Movistar es uno. Ha fracasado en Movistar. Este era podemita. La misma historia, nos quiere meter el frente popular por la cabeza. Su máxima aportación es que su publico coree coronavirus, oe. ¿Cuantos miles de muertes han muerto por la publicidad de Sanchez?"