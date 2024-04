Vicky Martín Berrocal recuerda su relación con un jugador del Betis: "Me rompían el escaparate de la tienda"

El nuevo episodio del podcast de Vicky Martín Berrocal, A solas con..., cuenta con Alice Campello como invitada, una charla donde ambas hablan sobre las ventajas y desventajas de tener una relación con un futbolista profesional. En este sentido, la modelo italiana recuerda algunos episodios desagradables que tiene que vivir porque sus hijos con Álvaro Morata vistan la camiseta del Atlético de Madrid por la calle. "Pobrecitos, tienen cinco años. Me parece una locura y como madre me afecta mucho", desvela.

Para Vicky, aficionada al fútbol, el deporte rey también tiene una cara amarga. "En un momento de mi vida, vivía en Sevilla y estuve tres meses con un futbolista del Betis", asegura, recordando su breve relación con el brasileño Denílson de Oliveira. "Me rompían el escaparate de mi tienda cada fin de semana. Hay una cosa muy loca", cuenta.

La diseñadora comenzó aquella historia de amor poco después de su divorcio de Manuel Díaz el Cordobés. Fue la revista Pronto la que publicó las imágenes que confirmaban su relación y el propio Denílson comentó que "una imagen vale más que mil palabras" cuando le preguntaron por un posible noviazgo. "Fue pasajero, era un buen tío muy divertido", aseguró Vicky en una charla con Joaquín Sánchez en el programa Uno más Uno son Tres.

Denílson de Oliveira

Aunque aquello duró poco, la diseñadora confiesa que "las mujeres de los futbolistas me parecen absolutamente generosas". "Hay una parte de tu vida que dejas por otra persona. Lo he hablado con Joaquín, del Betis, y me ha dado la razón. Un día le dije ‘¿no te das cuenta de que tu mujer ha sacrificado su vida por tu sueño?’. Te mueves donde él vaya y lo haces encantada porque tienes a la persona que quieres", asegura.

Pero para Alice, esto "también te puede hacer muy infeliz". "Dejas de ser tú para vivir por otra persona. ¿Y tú quien eres? Si te quitan a esa persona, ¿qué haces con tu vida? Su trabajo es muy importante pero yo soy igual de importante. Le quiero pero también necesito mi parte", confiesa. De esto se dio cuenta durante el embarazo de los mellizos y tras su nacimiento, cuando dedicaba la totalidad de su tiempo a su familia. Fue Morata quien la animó a fundar sus marcas de moda y belleza: "Hacer algo por y para ti es lo más importante".