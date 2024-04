La activista feminista Carla Galeote graba a un hombre masturbándose en su casa

Carla Galeote, conocida activista feminista en las redes sociales, se enfrenta a una oleada de críticas por grabar sin consentimiento a un vecino que estaba masturbándose en la intimidad de su casa. Según el relato de la joven, había salido al balcón de su vivienda cuando vio "un hombre de 70 años que se desnudó enfrente de mí y se estaba tocando mientras me miraba".

"Lo peor de todo es que he reaccionado 15 minutos después porque no cabía en mi asombro de lo que estaba viendo", contó. La tiktoker comenzó a dar vueltas por su casa "y él seguía" hasta que salió al balcón a gritarle y decidió personarse en su domicilio para enfrentarse a él. El hombre, asombrado, respondió que "no volvería a pasar y que no quería problemas", aunque ella decidió publicar el vídeo íntimo en su perfil, donde tiene casi 400.000 seguidores.

Galeote decidió borrar el Tiktok dado el revuelo formado aunque su difusión en internet ya es imparable. Esto ha desatado un intenso debate sobre los límites de la privacidad y el uso de las redes sociales para denunciar un comportamiento para ella reprochable, además de las consecuencias legales de sus acciones.

No es la primera vez que Galeote se enfrenta a las críticas por sus actos. Su última polémica tuvo lugar en la ceremonia de entrega de los Premios Ídolo organizados por Dulceida con los que se pone en valor canales en las redes sociales con diferente temática. En el caso de Galeote, nominada al premio de ‘Conciencia Social’, acudió al evento con un traje rojo en el que se podían leer nombres de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, un gesto por el que fue acusada de intentar hacer marketing para su marca personal de activista utilizando el dolor ajeno.

Además ha formado parte activa de la agenda feminista radical del Gobierno con Irene Montero a los mandos del Ministerio de Igualdad. El Ayuntamiento de Getafe, con la socialista Sara Hernández a la cabeza, preparó en 2023 con motivo del 8-M una charla para sensibilizar en cuestiones de igualdad de género. El evento fue anunciado por el consistorio bajo el título "No te lo creas. Desmontando bulos contra el feminismo" y el cartel estuvo encabezado por la polémica Ángela Rodríguez Pam.

Tal y como se supo a raíz de la plataforma de contratación del sector público, el evento feminista no salió gratis a los vecinos getafenses, ya que su ayuntamiento se dejó 1.000 euros, que ascienden a 1.210 euros impuestos incluidos, en contratar, a dedo, los servicios de Carla Galeote para la charla feminista.