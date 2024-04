Francisco Almoguera, el exmarido de Carmen Borrego que sale a relucir en la guerra con su hijo

La entrevista que José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y su todavía mujer Paola Olmedo ofrecieron a la revista Semana ha desatado una guerra total en el clan familiar. Los reproches en televisión son continuos, incluidos los de Terelu Campos y Alejandra Rubio, aunque ahora ha salido a la luz un nuevo personaje en el culebrón: Francisco Almoguera, exmarido de Carmen y padre de José María.

El hijo mayor de Borrego fue el encargado de nombrar a su padre en la entrevista con Semana, cuando ambos reconocen que fue un error vender la exclusiva de su boda a la revista Lecturas. "El mayor error. La única persona que nos avisó fue mi padre y no le quise hacer caso. Me dijo que no lo hiciera, como me ha dicho que no haga esto", declaró la semana pasada José María.

El pasado lunes y coincidiendo con la visita de Carmen Borrego al programa de Telecinco Así es la vida -donde trabaja José María como productor- la prensa le preguntó por su madre. Él se limitó a guardar silencio pero la tensión se disparó cuando una reportera le mencionó a su padre Francisco: "Mi padre es una persona anónima así que, por favor, dejad de nombrarlo, ¿vale?, reclamó él a los medios, tal y como captó la cámara de Europa Press.

Tras poner su figura encima de la mesa, muchos se preguntan quién es el exmarido de Carmen Borrego y padre de sus hijos. Francisco Almoguera Haro y Carmen Borrego se conocieron en su juventud y se casaron en 1989, formando un a familia junto a José María y Carmen, aunque decidieron tomar caminos separados en 1997. "Me casé muy joven, pero me dio dos hijos y no me arrepiento de nada", aseguró la propia Carmen la única vez que ha hablado sobre su primer matrimonio.

La relación que quedó entre ambos no era cordial aunque decidieron apartar sus diferencias durante la boda de José María. Ambos asistieron al enlace y supieron guardar las formas, respetando uno de los días más felices de su hijo mayor. Aunque compartieron mesa durante el convite, Francisco no posó para la prensa junto al resto de la familia, una prueba más de su alergia al foco mediático.

Desde que se separara de Carmen Borrego se ha mantenido en un segundo plano y se ha dedicado a su carrera profesional. Según publica en su perfil de Facebook, trabaja como realizador de Informativos en Radio Nacional pero también ha desempeñado el trabajo de subdirector de Información en RTVE. "Se dedica a trabajar, es un apasionado de la comunicación. Francisco desea ser anónimo y lo está consiguiendo. No le gusta la televisión y jamás ha claudicado a ofertas sustanciosas: Y mira que ofertas, habrá recibido", apunta una fuente cercana a él.

Sin embargo, tal y como publica el periodista Jesús Manuel Ruiz, su silencio podría romperse próximamente. "Almoguera luchó hasta la saciedad por la custodia compartida o exclusiva de sus dos hijos. Largos años de litigio y mucho dinero aportado por Teresa Campos al abogado para conseguir que la custodia de sus dos hijos fuera para su hija y no para su yerno. Aquellos años de lucha, Francisco no los ha olvidado. El pasado siempre vuelve", escribe el citado periodista.