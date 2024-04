Todo sobre Elizabeth Gutiérrez: la mujer de William Levy que ha intentado hundir al actor

11 / 12

Levy no ha tardado en dar su versión de los hechos, asegurando que su expareja está dispuesta a acabar con su imagen pública. "Reconozco que he cometido muchos errores a lo largo de 20 años pero es una relación de dos. Ella también cometió los suyos", dijo en su última entrevista. Sobre el vídeo policial que se filtró a la prensa y en el que Elizabeth acusaba a su marido de estar con otra mujer y estar bajo el efecto de sustancias estupefacientes, Levy también quiso aclara varias cosas. "Ya que tienen los informes policiales vean que no encontraron a ninguna mujer y nunca hubo violencia. Vieron solo el principio más no leyeron bien todo el acta. No consumí nada, como se dejó entrever".