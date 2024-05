Cumbre de influencers en una nueva edición de la gala solidaria People In Red Han sido muchos los influencers que no han querido perderse una nueva edición de la gala de la Fundación Lucha contra el Sida, People in Red.

1 / 10 La actriz Natalia Sánchez junto a Marc Clotet, su suegro y organizador, el doctor Buenaventura Clotet y la actriz Aina Clotet, muy elegantes y en rojo, el color protagonista de la gala. Natalia se decantó por un vestido 'cut-out' con detalle en el abdomen y manga larga mientras que Aina Clotet, llevó un vestido de raso con escote barco y decorado con rosas que tenía una cola con caída muy similar a la de su cuñada Natalia. Compartir

2 / 10 Dulceida ha escogido un diseño a medida de Fernando Claro, plisado con abertura lateral y luciendo embarazo. Compartir

3 / 10 El futbolista Marc Bartra acompañado de su pareja, la influencer Jessica Goicoechea Compartir

4 / 10 La influencer Paula Gonu con vestido de Michael Costello en satén con abertura lateral y sobrefalda combinado con joyas. Compartir

5 / 10 La influencer Marta Díaz, con un total look en blanco Compartir

6 / 10 La influencer Violeta Mangriñán acudió a la gala acompañada de su hermana Lila. Compartir

7 / 10 La influencer Ángela Mármol, con vestido rojo satén de amplia apertura en la espalda. Compartir

8 / 10 El influencer Luc Loren, con total look black. Compartir

9 / 10 Martina Klein y Alex Corretja, cómplices y combinados en rojo. Compartir

