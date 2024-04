Inmaculada Casal estalla contra Telecinco por filtrar su declaración en el juicio

Nacho Abad llevó a ¡De viernes! las imágenes en exclusiva de las declaraciones de María del Monte, Inmaculada Casal y Antonio Tejado ante el juez y se pudo escuchar por primera vez el relato de lo que sucedió el pasado mes de agosto cuando el matrimonio sufrió un asalto en su domicilio.

Unas imágenes de las que todavía no han comentado nada ni la artista ni su mujer. Siempre en un segundo plano, ambas aseguraron al principio de la investigación que confiaban en la justicia, pero que no iban a entrar en hacer declaraciones sobre lo sucedido.

Este fin de semana, Europa Press ha tenido oportunidad de preguntarle a Inmaculada qué le ha parecido que se hayan hecho públicas sus declaraciones ante el juez y ésta demostró estar de lo más afectada: no hizo ningún tipo de comentario.

La periodista abandonaba su domicilio en coche pero evitaba pararse a atender a los reporteros. Su testimonio ha sido el más comentado de los tres ya que se la ve completamente alterada y narrando, paso por paso, el infierno que vivió aquella noche.

Donde sí hizo declaraciones fue en el Canal Sur. Casal lamentó la filtración asegurando que "nosotros dijimos que de este tema solo hablaríamos en los juzgados. Pero resulta que lo que hablo en los juzgados lo sabe todo España". "A nosotros nos robaron hace unos meses y ahora también me han robado parte de mi intimidad al hacerse públicas unas imágenes de nuestras declaraciones dentro de la sala. No era una audiencia pública", dijo en el espacio Andalucía de Tarde.

"Me indigna porque creo que no es justo. Se están traspasando ciertos límites. Yo no pido nada, pero al menos que se respeten los derechos básicos", ha dicho completamente indefensa tras la filtración de "algo tan íntimo".

Inmaculada Casal asegura que ellas no han querido lucrarse con ese testimonio y por eso han esperado a declarar, pero nada de esto ha servido de nada. "Si no hemos vendido nada, y nos han ofrecido mucho dinero por contar lo que se enseñó el otro día gratuitamente, ¿Por qué se tiene que lucrar alguien con algo que no informa?, que solo es morbo. Esos detalles tan escabrosos, solo son morbo".

Insiste, por último, en que no era una vista pública: "No son datos públicos porque no era una vista pública y ese matiz es muy importante. La declaración de instrucción no es una vista pública"