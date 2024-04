Antonio Tejado, al límite: el juez rechaza por segunda vez su petición

Nuevo revés para Antonio Tejado después de que el juez haya rechazado el recurso de forma presentado por su abogado Fernando Velo, hace unos días para intentar conseguir, por segunda vez, la libertad provisional.

El juez encargado del caso 'Abgena' ha rechazado la solicitud del letrado encargado de la defensa del sobrino de María del Monte, dictando un auto en el que también niega la libertad provisional a los otros cinco investigados por el robo en la casa de la cantante y que fueron detenidos el pasado 9 de febrero.

El abogado de Tejado presentó un escrito al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, argumentando que no había motivos para mantener la prisión provisional de su defendido ya que no había riesgo de fuga, reiteración delictiva o riesgo de destrucción de pruebas. Sin embargo tanto la Fiscalía como el abogado de María del Monte e Inmaculada Casal, Francisco Baena Bocanegra, que ejerce la acusación particular, se han negado a la salida de la cárcel de Antonio Tejado así como del resto de implicados.

El juez se ha pronunciado y ha rechazado la libertad provisional para el sobrino de la cantante, lo que sin duda supone un duro golpe para el detenido, pues tenía esperanza de que en esta ocasión la Justicia le daría la razón.