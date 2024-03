Samara, actual novia de Antonio Tejado, rompe su silencio: "Estoy sobrepasada"

Pendientes de que el abogado de Antonio Tejado pida la libertad provisional para su cliente, la familia permanece unida tras la declaración del susodicho hace unos días frente al juez acusado de ser el autor intelectual del robo que sufrió su tía María del Monte. En este contexto, su novia Samara Terrón se ha dejado ver saliendo un día más de la casa de María José y, sorprendentemente, ha hablado ante las cámaras.

Se trata de la primera vez que la pareja actual de Tejado se pronuncia ante la prensa, ya que desde el primer día que trascendió su identidad dejó claro que no quería participar en nada relacionado con la esfera pública y quería mantenerse en un segundo plano.

Este jueves, Samara nos ha asegurado que desconoce cuándo pedirá el abogado de Antonio su libertad provisional: "Es que no lo sé, ojalá lo supiera", dejando entrever las ganas que tiene de que todo vuelva a ser como antes y estar a su lado.

Samara y Antonio Tejado

Además, la novia del sobrino de María del Monte salía de casa de la madre de él sin aclarar cómo se encuentra su familia en estos momentos tan complicados: "Yo solamente te puedo decir que yo estoy bien".

De esta manera, Samara rompe su silencio tras verla cada semana acudir a prisión y reencontrarse con su pareja para darle ese apoyo que necesita en uno de los momentos más complicados de su vida cuando está siendo investigado por su presunta implicación en el asalto en casa de su tía.

Cree en la inocencia de su pareja

Estas declaraciones, las primeras frente a los reporteros, se suman a las que ofreció hace unos días al programa Vamos a ver en una llamada telefónica donde habló sobre "lo complicado" que están siendo estas últimas semanas: "Pues es una situación complicada, pero sí que es verdad que estamos con la fuerza suficiente y como he dicho antes, creemos en la inocencia de Antonio cien por cien y hasta que no se diga lo contrario pues estaremos con él".

Aunque esta situación le ha llegado a "sobrepasar" en alguna ocasión, se muestra fuerte y segura de la inocencia de su pareja: "Estoy bien, fuerte y esperando a que pase todo esto". Aun así, no lleva nada bien el "tema mediático". "Es un poco agobiante. Yo soy una persona anónima, me gustaría que respetarais mi anonimato porque nunca he salido en la tele ni nunca voy a querer salir".

Pero si algo tiene claro es que no va a opinar sobre las informaciones que están expresando actualmente las exparejas de Antonio Tejado: "Es una decisión de ellas y ya está".