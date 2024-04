Críticas a Inmaculada Casal por atacar a Telecinco: "Es un ejercicio de cinismo"

La filtración de las imágenes con la declaración judicial de María del Monte y su mujer Inmaculada Casal tiene consternada a la pareja. Un documento que permite escuchar por primera vez el relato de lo que sucedió el pasado mes de agosto cuando sufrieron un asalto en su domicilio y que, según señaló la periodista en su programa de Canal Sur, supone un "robo a su intimidad" pues no se trataba de una audiencia pública. "A nosotros nos robaron hace unos meses y ahora también me han robado parte de mi intimidad al hacerse públicas unas imágenes de nuestras declaraciones dentro de la sala. No era una audiencia pública", dijo Casal indignada.

El matrimonio ha tratado de llevar discretamente todo lo relacionado con el atraco y la presunta implicación de Antonio Tejado en el mismo: "Si no hemos vendido nada, y nos han ofrecido mucho dinero por contar lo que se enseñó el otro día gratuitamente. ¿Por qué se tiene que lucrar alguien con algo que no informa?, que solo es morbo. Esos detalles tan escabrosos, solo son morbo", añadió sobre los intereses que hay detrás de esta filtración, recriminando al citado medio que no haya respetado su privacidad.

No han tardado en surgir voces críticas contra el ataque Inmaculada Casal contra el medio de comunicación que filtró la declaración. Es el caso de la experta en sucesos, Cruz Morcillo, que defendió la emisión de estas imágenes en Y ahora Sonsoles al tratarse de un contenido "de interés público": "El periodista en ningún caso ha cometido el delito. Este es el eterno debate y me parece un ejercicio de cinismo que una señora que es periodista diga esto, porque seguro que a ella también le habrá llegado algún vídeo o alguna filtración interesada y lo habrá contado en su programa".

Sus compañeros de tertulia estaban de acuerdo con la exposición de Morcillo, encontrando solo en Sonsoles Ónega la réplica: "Ella antes de periodista también es persona y a saber cómo les ha afectado esto a su familia. Para mí es revictimizar a la víctima, es una opinión".

El "trato especial" de los atracadores

Desde que salió a la luz el nombre de Antonio Tejado, tanto María del Monte como Inmaculada Casal tomaron la determinación de no hablar públicamente sobre el tema y dejar que la justicia dicte sentencia. No obstante, la implicación emocional y personal parece haber superado a la pareja: Inmaculada conoce a Antonio Tejado desde que era un niño, le ha acogido muchas veces en su casa y empatiza con el dolor de su esposa, pero al mismo tiempo reconoce haber vivido uno de los momentos más dramáticos de su vida por la agresividad con la que se llevó a cabo el robo.

Siempre han defendido la presunción de inocencia y han evitado pronunciar el nombre del sobrino de María del Monte, no obstante, sí habló sobre él durante su comparecencia ante el juez. Sus sospechas sobre la implicación de alguien cercano a la familia comenzaron cuando fue consciente del "trato especial" que los ladrones dieron a la cantante: "Ni nos mataron ni nos hirieron con heridas de sangre pero yo noté ensañamiento, sobre todo con mi hija. Entre María del Monte y yo, con ella vi un trato un poquito más especial. Los privilegios de la fama o yo que sé".

Le sorprendió que no "manipularan" la casa, que no registraran más habitaciones, y que fuesen conocedores de la distribución, de las puertas que funcionaban y de las personas que estaban en ese momento en el domicilio. "La casa no la manipularon, no registraron más, sabían que puertas no funcionaban, sabían la distribución de la casa perfectamente, sabían las personas que estábamos allí dentro durmiendo. Y sabían dónde tenían que ir y cómo era la caja fuerte", afirmó Inmaculada Casal ante el juez, señalando de nuevo a alguien cercano.

Sobre cómo reaccionaron ante la caja fuerte, Casal recuerda la agresividad hacia ella y su hija, casi como si los atracadores tuvieran órdenes de ir a por ellas: "Cojo la llave de la caja fuerte, se la entrego y le doy la combinación. Hay alguien que se me dirige y me dice 'tienes tres minutos para abrir la caja fuerte o me llevo a la niña y la mato'.... Yo no podía abrir la caja por la tensión. Tenía a dos detrás diciéndome: ‘Abre la caja’. Pido que se fueran porque sino no iba a poder abrir la caja. Cuando la abro, este señor deposita en el suelo una especie de bolsa de deporte. Al soltarla suena a cosas metálicas. Cuando yo abro la caja mi mente lo único que pensaba es '¿y ahora qué?".