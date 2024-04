La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Miranda y Paloma Barrientos para abordar todos los temas de la actualidad social. Centrada en la escandalosa declaración de Pedro Sánchez, que sigue siendo presidente tras tomar cinco días de pausa, y que regresó entre advertencias a la prensa y la judicatura de no "tocar" a su esposa Begoña Gómez.

Federico Jiménez Losantos lo tiene claro: "Ha usado a su señora para el debate político como una fregona. Tu mujer por unos cursos cobraba 600 euros, y ahora es intermediaria de 600 millones". Sánchez, en sus sucesivas comparecencias amenazando a la prensa libre ylos juece, sin embargo "no ha dicho ni una sola palabra para desmentir lo publicado. Ni los datos de su hermano, nada de Delcy ni el caso mascarillas. Los casos que le afectan a él" .

La periodista Beatriz Miranda aseguró, sobre la oscuridad y secretismo que rodea a la figura de Begoña Gómez, que apenas nadie se atreve a hablar en su partido. El motivo, un inocente reportaje conjunto sobre Eva Cárdenas, pareja de Feijóo, y su homóloga socialista, Begoña Gómez, por parte del presidente Sánchez.

"Toqué puertas para que me hablara alguien de Begoña Gómez y solo encontré a una persona. Me pusieron dificultades dentro del partido socialista, nadie me echó una mano. Cero. Así como en el PP sí, pese al perfil bajo de Eva Cárdenas frente a Begoña, me dieron facilidades a través de testimonios a favor de ella, que es lo normal. Pero en el PSOE no me ayudaron nada. lo pasé mal y luego me afearon en redes lo tremendamente objetiva que fui de no darle caña a Begoña. No me pareció justo".

En definitiva -contó Miranda en esRadio- "incluso hubo una persona del mundo de la moda que la ha tratado y que estaba acojonada. Me dijo una frase de que ni se te ocurra. Debe haber filtros ahí...", consideró la periodista.