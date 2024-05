Alba Carrillo nunca ha sido de morderse la lengua, pero su última diatriba contra su ex Feliciano López no tiene desperdicio alguno. En su última alfombra roja y. tras romper con su último novio, Álex Coves, Alba habló largo y tendido de su ex, del que se separó en 2016, en términos no precisamente amistosos.

"Me hubiera gustado tener una buena relación con él pero todas las personas no son iguales y hay personas que no se merecen que tú tengas buenas palabras para ellos"., comenzó diciendo. Pero pronto la cosa se puso más personal.

"No era para mí. Le gustaban los toros. Es muy de extrema derecha. Colea de estribor mogollón. Quiero decir, no es yo", dijo Alba, a la que se le notaban las ganas de hablar. Y que pronto llegó al tema íntimo y personal: tras comentarle la faceta de director del Mutua Madrid Open de tenis, la modelo estalló: "No sabe gestionar su nevera, cómo puede gestionar esas cosas a gran escala… Pero te dan puesto administración y a llevarlo con orgullo y honor", dijo con ironía sobre Feliciano.

Lo de Alba Carrillo sobre Feliciano López es cine de autor, qué barbaridad hahaha pic.twitter.com/cxKEdahfaS — Bernat Castro 🦊 (@BernatCastro87) May 1, 2024

Y es que, preguntada por cómo era el tenista en casa, Alba no se ha cortado un pelo. "Eso te lo puedo decir yo, no me lo han contado. En casa es un desastre. Le mandabas a comprar pavo y no distinguía entre lomo y salchichón".

Feliciano, por supuesto, no limpiaba ni hacía labor alguna. "Qué va a recoger, tenia un top de doblar camisetas. Un ser humano maravilloso. Ella me cae estupendamente cuanto mas años pasa con el mejor me cae es una heroicidad.