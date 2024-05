Juan y Medio confiesa por qué nunca ha sido padre: "Me pesa en el alma"

Juan y Medio lleva años siendo unos de los presentadores más queridos de nuestro país. Con su simpatía y su peculiar sentido del humor ha conseguido crear una marca propia que ha paseado por televisiones nacionales y autonómicas. Pero si hay algo que le ha gustado al almeriense es compartir plató de televisión con niños, con los que tiene mucha sintonía, por eso siempre ha llamado la atención que no haya sido padre. Precisamente sobre este tema ha hablado durante su visita al programa El show de Bertín, presentado por Bertín Osborne en Canal Sur.

Aunque reconoce que ha podido ser padre en varios momentos de su vida, pues su currículum amoroso es extenso, nunca ha encontrado a la mujer que estuviese dispuesta a ello: "Me hubiera gustado ser padre, es una cosa que me pesa en el alma", confesó con tristeza el presentador. "Las parejas se escapan. Cuando ven dónde se van a meter, dice: ‘Anda y que te den pomada’. Es gente que yo sí he querido, pero a lo mejor no he estado a la altura y han dicho: ‘Eres un tipo estupendo, pero no me veo contigo y con mi hijo’".

"Yo sí he encontrado parejas con las que podría haber tenido familia. La relación más larga que he tenido ha sido de diez años, de siete años. Pero también me he pegado años sin tener pareja", explicó a Bertín. Aun así, encuentra consuelo en su propia familia, pues sus hermanos tampoco han tenido descendencia, a excepción de uno: "A pesar de que tengo seis hermanos, solo tengo un sobrino que se llama Juan (...) Ninguno de mis hermanos está casado. Tampoco la que tiene un hijo. Esta es la única que vive con su pareja, el resto no. Lo achaco a la educación que hemos recibido, pero de manera inconsciente, ninguno de los cinco nos hemos casado y tampoco nos hemos hecho pareja de hecho".

A sus 61 años, siente "no haber podido cumplir su sueño" de ser padre, pero reconoce que eso le ha permitido desarrollarse en el terreno profesional: "Me lo paso muy bien, me gusta mucho mi trabajo. No pienso en la jubilación. Es muy difícil con mis circunstancias personales ser útil y me siento útil en la tele". La clave de su éxito ha sido ganarse el cariño de los espectadores: "Si te sientes querido y si puedes sacar adelante lo que te pide tu cuerpo, ¿cuál es la alternativa? ¿quedarme en mi casa? Yo en mi casa no me voy a quedar. Si me jubilara, lo que haría sería viajar, sé que viajaría algunos días del año. Estaría en el campo la mayor parte del tiempo, estaría con los animales, estaría en plena naturaleza. En Lúcar tengo con qué entretenerme y luego soy muy familia, me encanta estar con mis hermanos y también con mi sobrino".