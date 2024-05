Terelu elige calle para su madre en Málaga

Diez Minutos se decanta por Terelu Campos en una portada que nos anuncia que el Ayuntamiento de Málaga está preparando un homenaje a María Teresa, una de sus hijas ilustres. Hace unos días la mayor del clan se trasladó hasta la ciudad andaluza junto a su sobrina, Carmen Almoguera, para, según Diez Minutos, "elegir" la calle que pondrán a nombre de la presentadora. Las dos se dedicaron a pasear por las posibles candidatas. Algo que parece bastante sorprendente, eso de tener calle a la carta.

La comitiva municipal, formada por varios miembros del equipo del alcalde, utilizaron un minibús para trasladarse por la ciudad e ir eligiendo y descartando qué vía llevará el nombre de "María Teresa Campos".

Las Campos celebran juntas el día de la madre

Semana se centra en Carmen Borrego, que ha vivido "su día más triste" en soledad. La revista se refiere al día de la Madre, el primero que ha celebrado sin su madre, fallecida en septiembre del año pasado, y sin su hijo, con el que está enfadada en público y en privado. A falta de ambos, Borrego se reunió para comer en un restaurante madrileño con su marido, su hermana Terelu, y con su sobrina Alejandra, que se sumó al almuerzo.

Semana recuerda que tanto Terelu como Carmen siguen sin quitarse los colgantes con un pequeño corazón en cuyo interior están las cenizas de su madre, María Teresa Campos, dos collares que encargaron a los Servicios Funerarios de Madrid y que distribuyeron entre su círculo más íntimo. Pero lo sorprendente es que también lucían otro colgante hecho con macarrones de autoría desconocida.

Primeras imágenes de Carlos Cánovas y Marina Lozano

Ha pasado un mes y medio desde que murió Silvia Tortosa y desde entonces hemos sabido que en sus últimos días sufrió una depresión, que fue abandonada por su marido, Carlos Cánovas, y que éste se fue con una actriz de reparto que, para colmo, hacía de hija de la catalana en la serie en la que trabajaban juntas. Y en medio de todo, la polémica por su testamento.

Durante todo este tiempo Cánovas ha permanecido en la sombra. Ha hablado con periodistas muy escogidos para dar su versión de los hechos y no se ha dejado ver. Ahora, Semana publica varias fotos en las que aparece junto a Marina, con la que prosigue su relación. Los dos acudieron a un encuentro deportivo en el que participaba el hijo de ella y desde la grada se prodigaron besos y arrumacos y demostraron, a tenor de sus risas, que están felices. Después se marcharon juntos a hacer la compra y continuaron con los achuchones mientras empujan el carro.

"Carlos está viviendo uno de los mejores momentos de su vida junto a Marina", leemos en el pie de foto de un reportaje que parece un posado pactado. Algo totalmente entendible ahora que se ha sabido que Silvia Tortosa no le ha dejado ni un euro en su testamento.

Lecturas ha entrevistado a María José Zurrón, que durante ocho años fue la asistenta de Silvia. Sus declaraciones son demoledoras. Asegura que la actriz no tenía relaciones con su marido desde hacía más de un lustro, que la amenazó con irse de casa si no se casaban, que la obligó a firmas derechos de imagen que luego ya no pudo cobrar, o que puso la voz en off de Marina en vídeos de la actriz. Luego "un abrazo y un cariñito y la compraba". "Estaba con ella por puro interés", al menos los últimos años. Asegura tener unos documentos escritos por Silvia titulados "Mi gran venganza" en los que le pone a caldo.

Boda en la familia García-Obregón

Hola se ha hecho con las fotos exclusivas de la boda del hijo de Paloma Lago, que posa en la portada con los novios, dos personajes tan desconocidos en el mundo del corazón que ni siquiera se mencionan sus nombres. Vemos fotos inéditas de la celebración, pero no está en ninguna de ellas Ana Obregón. No se quedó al banquete porque tenía que cuidar a su hija-nieta, Ana Sandra.

Los novios son Javier García-Obregón y de Eugenia Gil Muñoz, que llegó tres cuartos de hora tarde por un problema con la confección de su vestido, apunta Hola. Se trata de un diseño inspirado en el mítico traje que lució Audrey Hepburn en "Desayuno con diamantes". El primero de ellos. Luego en el banquete se cambió por otro traje y se puso un tercero para el baile, al igual que la madrina, Paloma, que pasó del verde agua al rojo cereza.

Albert Rivera y Carla Cotterli, una relación que va viento en popa

Aunque al exlíder de Ciudadanos le repatea que los medios del corazón hablen de él, sigue siendo carne de cañón. Semana le ha retratado paseando con Carla Cotterli, la modelo con la que sale prácticamente desde que rompió con Malú. Fue esta misma revista la que destapó su relación, que ellos desmintieron a pesar de que en las fotos se besaban de forma apasionada. Ahora hacen vida familiar y pasean con la hija del expolítico, que ahora se define como "Emprendedor".

Cóctel de noticias

Isabel Preysler se mete a influencer. Ahora que el Gobierno quiere regular por ley a los prescriptores de contenido, va la filipina y se hace profesional. Semana explica que ya tiene más de 120.000 seguidores y que anuncia unas gafas de sol que le sientan de maravilla.

Paloma Cuevas, de cena con su familia. Hola publica cuatro fotos de Paloma Cuevas tomadas en Madrid hace unos días durante una salida de la empresaria con sus padres y sus hijas. En las imágenes vemos a la novia de Luis Miguel muy sonriente junto a su hija, que está de espaldas y que ha heredado la melena de su madre.

Brad Pitt e Inés Ramón, a punto de celebrar el segundo aniversario de su relación. Hola publica varias imágenes de la pareja disfrutando de un paseo por las playas de Santa Bárbara junto a sus perros. El hombre más deseado del planeta y su novia, una diseñadora de joyas de origen español, viven juntos desde hace unos meses.

Isabel Preysler prueba el restaurante de su yerno. La filipina cenó en Casa Salesas, el nuevo establecimiento en el que va a trabajar Íñigo Onieva, aunque no sepamos en calidad de qué. A la salida, dijo que estaba todo buenísimo y que está segura de que va a tener mucho éxito, leemos en Hola y en Diez Minutos.