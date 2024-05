Amaia Salamanca explica por qué no se casa con Rosauro Varo tras 14 años juntos

Amaia Salamanca y Rosauro Varo forman una de las parejas más estables y discretas del panorama nacional. La actriz y el empresario son pareja desde hace 14 años y han formado una bonita familia con sus tres hijos: Olivia, Ignacio y Mateo. El secreto de su relación lo desveló en el podcast de Vicky Martín Berrocal, A solas con..., una mezcla justa entre amistad y pasión. "Hay que ser buen compañero de vida, tener claro nuestro camino, hacia dónde vamos, reírnos juntos...".

Sin embargo, a algunos todavía les llama la atención que la pareja no haya decidido dar el paso de casarse, tal y como recordó la diseñadora. La actriz, que suele ser muy discreta con su vida privada, reconoce que da más importancia a construir una relación sólida y sana como la que tiene con su pareja a darse el ‘sí, quiero,’: "No veo necesario tener que casarse. De pequeña no pensaba en cómo iré vestida ni nada". Para ella decir "mi mujer" o "mi marido" está relacionado con una posesión: "Te ata y no me gusta".

"Es para toda la vida y parece que lo has firmado. A mí me mola que sea para toda la vida porque lo estamos construyendo y yo quiero que sea así, no porque lo haya firmado. Tiene sentido casarse si llevamos toda una vida juntos y de repente haces una ceremonia de unión porque llevamos años soportándonos, pero parece que la gente se casa y de repente ya no funciona".

A finales del año pasado volvieron a saltar los rumores de una supuesta infidelidad por parte de su marido y sobre las deslealtades también se pronunció en su entrevista. "Es algo que también puede formar parte de crear y de construir. Si has encontrado a una persona maravillosa con la que quieres tener hijos y darles una educación y por una simple infidelidad vas a hacer que todo esto se destroce... ¿Vas a romper una familia por algo así? Creo que entre los dos se puede llegar a una solución", reconoció. "Aunque si te está poniendo los cuernos todos los días y todo el mundo sabe que eres la cornuda, para eso no", añadió para marcar el límite.