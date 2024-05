Tamara Falcó asume que igual no puede ser madre

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Emilia Landaluce para analizar la actualidad rosa.

Tamara Falcó se ha confesado en la revista Yo Dona en una entrevista en la que habla sin tapujos sobre la maternidad: "Estamos deseando ser padres. Estoy siguiendo el programa de fertilitas pero igual no puede ser", confesaba, admitiendo que quizás sea un sueño que se quede por cumplir. "Lo asumo con mucha paz", añadía. Federico Jiménez Losantos ha comentado que en estas declaraciones de Tamara se ve que lo suyo, más que miedo es la aceptación y la resignación.

El Mundo desmiente hoy la información publicada sobre el motivo de la ruptura de Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís, afirmado que "es rotundamente falso que Enrique tontease con una joven en la feria". Cuentan que no fueron los celos, fue el exceso de prensa y trabajo porque es difícil mantener una relación bajo esa tensión". Jiménez Losantos, ha comentado que "no es por celos, es peor. Y es que hay relaciones con fechas de caducidad, que es al día siguiente".

Según la revista Semana, Victoria Federica va a ser mocatriz y va a participar en una serie de televisión que está en fase de desarrollo para la que no ha tenido que hacer casting, y que es todo tan prematuro que no se sabe si hará un papel protagonista o un secundario, pero parece que no será un cameo. Para Federico Jiménez Losantos, Victoria Federica hará de sí misma.