Leonardo DiCaprio: nueva novia y negocios en Barcelona y Trujillo

Goza Leonardo DiCaprio de una sólida carrera en el cine, con una filmografía notable de la que destaca Titanic, la película que lo convirtió en un envidiado galán para millones de mujeres de todo el mundo. Su físico ha contribuido por supuesto a ello, mas no debemos minusvalorar su talento como actor, reconocido por directores que lo han tenido a sus órdenes, pongamos por ejemplo a Martin Scorsese. Es otro Robert de Niro. Más guapo, más joven. Y así viene manteniendo el tipo cerca de un cuarto de siglo. Un seductor que "colecciona top models", que no quiere casarse con ninguna, y que, al margen de su cotización artística elevada invierte parte de sus ganancias en negocios diversos, un par de los cuáles lo sitúan en Barcelona y en Trujillo.

Leonardo Wilhelm cumplirá este 2024 cincuenta años. Hijo de un distribuidor de "cómics", italiano, y de una secretaria alemana. Ésta, hallándose embarazada del futuro actor, mientras visitaba un museo, deteniéndose ante un cuadro de Da Vinci, sintió en su vientre el pataleo del bebé que esperaba. Lo que determinó al nacer el niño que fuera inscrito con el nombre de Leonardo. El divorcio de sus progenitores cuando él contaba sólo un año le afectaría con el paso del tiempo, causa muy probable de que haya decidido que no se casará nunca. Y eso que sus conquistas no cesan.

Son muy conocidas sus preferencias femeninas, modelos bellísimas o jovencitas que sueñan con el cine. La lista de ellas supera la docena, absolutamente desconocidas por estos pagos, salvo la israelí Bar Refaeli. A esa relación agregamos la de una española, modelo asimismo, sevillana, de nombre Marisa Jara que, a sus veinte años cayó en las redes amatorias de Leonardo, de lo que ella se vanagloria, dando detalles de su breve idilio.

La faceta artística de DiCaprio se despertó en él a muy temprana edad, cuando lo contrataron para el anuncio publicitario de una marca de leche. Continuó en esa línea de trabajos siendo adolescente hasta desembocar en el cine. Destacada es su filmografía, que no comentamos por exceder nuestros propósitos, mas insistimos en que a partir de 1997 su nombre ya quedó inscrito en ese olimpo de los grandes galanes de Hollywood, por su papel protagónico en Titanic.

¿Es un ególatra indomable? ¿Vanidoso, soberbio, de difícil trato? Puede que un poco de todo ello, fuera de su círculo reducido de amigos y colegas de Hollywood, donde ha pasado la mayor parte de su vida, siendo oriundo de Los Ángeles. Lo cierto es que no suele conceder entrevistas y, si lo hace, de antemano ya indica que no acepta preguntas sobre su vida privada. Se encierra en sí mismo y, físicamente, en sus residencias de la Meca del cine, Nueva York (Manhattan), Belice y Palm Springs, donde tiene instalados paneles solares. Sin embargo, no ha incurrido en lo de otros millonarios, aquellos que cuando les sobra el dinero lo primero que se compran, aparte de sus mansiones, es un avión privado. Si no ha cambiado de costumbres, se desplaza en los de líneas comerciales. Obsesionado por el cambio climático, conduce automóviles que no contaminen. Huye de que lo tomen como un frívolo derrochador. Se preocupa de donar suficiente dinero a las instituciones que velan por el futuro de niños desamparados. La conciencia social de Leonardo DiCaprio ha sido reconocida. ¿Que con sus donaciones desgrava a la hora de pagar menos impuestos? Puede que sí. Pero no todos los actores como él, con su cotización estratosférica, le imitan.

Cada dos o tres años cambia de pareja. La última ha sido una francesita veinteañera, Eden Polani. ¿Cuál será la próxima? Si repasamos su biografía sentimental nos consta que es él quien las abandona. No quiere comprometerse demasiado con ellas.

Respecto a sus últimos trabajos en el cine, está Los asesinos de la luna, de Scorsese, filme que a pesar de obtener varias nominaciones en los últimos Óscar, se fue de vacío. Hace varios meses estuvo rodando en Nueva York una película que, de momento, no tiene título, pero sí fecha de estreno (que así funciona la industria cinematográfica en Estados Unidos), el 25 de agosto de 2025. La dirigió el acreditado Paul Thomas Anderson.

Y en el tramo final de este artículo les contamos sus incursiones empresariales en España. Una en Barcelona, donde con otros socios DiCaprio tiene intereses económicos en la plataforma Solarmente, dedicada a la instalación de placas solares. Y en Trujillo su inversión lo es en Diamond Foundry, entidad que fabrica diamantes sintéticos. Como lo leen. La fábrica en la monumental ciudad cacereña, está al setenta y cinco por ciento de instalación cuando escribimos las presentes líneas. Será en otoño cuando se inicien los primeros resultados. El destino de esos diamantes sintéticos es variado: para la fabricación de coches eléctricos, chips de cristal necesarios en los teléfonos móviles, baterías de automóviles, joyería por supuesto y otras industrias. Desde hace meses seleccionados empleados españoles están entrenándose en una fábrica de Estados Unidos para especializarse en este negocio.

Hasta la fecha, que sepamos, Leonardo DiCaprio no se ha desplazado ni a Barcelona ni a Trujillo para comprobar "in situ" dónde radican las empresas en las que ha cifrado sus inversiones. La pregunta es por qué los responsables las han situado en ambas ciudades. En particular nos llama la atención el destino en Trujillo. ¿A qué se debe? Lo ignoramos. En la filmografía de DiCaprio, por cierto, figura una película relacionada con ese negocio extremeño: Diamante de sangre. Pero en la tierra de Hernán Cortés y Pizarro el actor no se enfrentará a las aventuras de aquel filme, sino en todo caso al riesgo de su negocio, que puede por otra parte aumentar su ya elevada fortuna.