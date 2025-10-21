Un vídeo de la boda de la hija de Ali Shamkhani, asesor principal del ayatolá Ali Khamenei, ha generado un gran revuelo en redes sociales por el enorme escote que luce la novia. Se trata de unas imágenes de 2024 que ahora han visto la luz y que ponen en evidencia la hipocresía del régimen iraní en todo lo relacionado con la libertad de las mujeres.

"Mientras el régimen iraní anunció ayer que desplegará 80.000 policías morales para cazar, golpear e incluso matar a mujeres por mostrar un solo cabello, la novia, hija de Ali Shamkhani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, celebró su boda con el cabello descubierto, un escote pronunciado y los brazos desnudos. Ella permanece allí como cualquier mujer libre debería poder hacerlo, mientras los ejecutores del régimen encarcelan, azotan y asesinan a mujeres inocentes por mucho menos. Un símbolo estridente de la podredumbre, la hipocresía y el desprecio del régimen por su propio pueblo", escribe Jino Victoria Doabi, experta en Relaciones Internacionales que se ha hecho eco del vídeo.

While the Iranian regime yesterday announced that 80,000 morality police will be deployed to hunt, beat, and even kill women for showing a single strand of hair, the bride, the daughter of Ali Shamkhani, the head of Iran’s Supreme National Security Council, celebrated her wedding… pic.twitter.com/Ywtat71qQq — Jino Victoria Doabi ‏ژینۆ ویکتوریا دو‌آبی (@_jvd9) October 18, 2025

Ali Khamenei ha acusado formalmente a Israel de filtrar el vídeo. "Acceder a la privacidad de las personas es el nuevo método de asesinato de Israel", dijo Shamkani, según cita Iran International. El exministro del régimen, Ezzatollah Zarghami, defendió a Shamkani afirmando que él mantuvo "un perfil bajo" y que la ceremonia era "sólo para mujeres", además de que "algunas mujeres llevaban velo y el resto eran parientes cercanas".

El vídeo, compartido por cadenas como la BBC, mostraba a Shamkani acompañando a su hija con un vestido revelador, mujeres con pañuelos en la cabeza ligeramente colocados que no cubrían por completo su cabello, mientras que el novio y una mujer, supuestamente su madre, estaban vestidos con ropa de estilo occidental.