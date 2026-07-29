Sandra Barneda anuncia su compromiso matrimonial con Pascalle Paerel

Sandra Barneda atraviesa una de las etapas más estables y dulces de su trayectoria vital. La presentadora ha sorprendido a todos sus seguidores al confirmar que pasará por el altar junto a su pareja, después de que esta le pidiera la mano en el transcurso de sus actuales vacaciones. Ha sido la propia protagonista quien ha querido hacer partícipe a su público de esta feliz novedad a través de sus perfiles sociales. En una publicación que rápidamente ha acaparado la atención de los medios, ha compartido varias fotografías del evento acompañadas de un breve pero revelador mensaje: "He dicho que sí". De este modo, sella de manera oficial su historia de amor con la coreógrafa neerlandesa.

La relación entre ambas comenzó hace aproximadamente cuatro años, poco tiempo después de que la comunicadora pusiera fin a su mediático noviazgo con la colaboradora televisiva Nagore Robles.

Desde los inicios de este nuevo romance, la pareja ha optado por mantener un perfil bajo, alejando su intimidad del escrutinio público. Sus apariciones conjuntas han sido medidas y discretas, limitándose a algunas escapadas y eventos puntuales. Sin embargo, en los últimos meses, Barneda había comenzado a mostrarse más abierta a la hora de expresar la profunda estabilidad emocional que ha encontrado.

Este importante paso en el terreno personal coincide con una época de gran consolidación profesional. Ahora, a su apretada agenda laboral en los platós de televisión, tendrá que sumar los preparativos de la boda. Por el momento, las futuras esposas no han revelado detalles concretos sobre la fecha exacta en la que se celebrará el enlace ni el tipo de ceremonia que desean organizar. A pesar de la falta de datos sobre el festejo, la noticia ha generado una enorme expectación en el entorno virtual. Multitud de compañeros de profesión, amistades cercanas y admiradores anónimos han inundado la publicación con mensajes de felicitación, celebrando que la presentadora haya decidido dar este paso definitivo con la mujer con la que desea compartir el resto de su vida.