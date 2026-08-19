El "inclasificable" atuendo de Alberto de Mónaco durante sus vacaciones sin Charlène

Una de las imágenes de la jornada es la del príncipe Alberto de Mónaco, que a sus 68 años, luce una inclasificable camiseta con el efecto óptico de una mujer con un biquini azul de crochet, que incluye piercing en el ombligo, combinado con un bañador azul celeste de tortugas. Una fotografía captada durante una jornada en el barco Gabjac, la embarcación cuyo nombre hace referencia precisamente a sus dos hijos menores, los mellizos Jacques y Gabriela, en la Riviera francesa y Córcega.

Durante la jornada, se mostró relajado y participó activamente en los diferentes planes de sus hijos, con quienes compartió juegos, baños y numerosos momentos a bordo en el que la gran ausente de la jornada fue Charlène.

La Familia Real de vacaciones en Grecia

Semana dedica su portada a las vacaciones privadas de la Familia Real en Grecia, destino recurrente de sus vacaciones estivales.

La revista, al igual que hemos hecho en Es la Mañana de Federico, relata el plan de los Reyes y sus hijas hasta Grecia a bordo de un avión Falcon 900 del Ejército del Aire. Recuerdan una portada de la reina Letizia en bikini y un sombrero calado, el rey Felipe en bañador y la princesa Leonor sobre una moto de agua en 2011, cuando fueron "pillados" por los reporteros en la isla de Antiparos.

El verano más difícil de Paula Echevarría tras el fallecimiento de su padre

Hola nos trae en exclusiva unas imágenes del verano más difícil de Paula Echevarría, que tras el fallecimiento de su padre se refugia en Candás con Miguel Torres y su hijo Miki. Imágenes en la playa y paseando, con bañador negro y vestidos de cuadros blanco y negro. Unas imágenes que coinciden con la mayoría de edad de Daniella Bustamante Echevarría, que las revistas han querido ilustrar con una imagen de Paula y Daniella sujetando unos globos plateados con un 1 y un 8, así como con otras imágenes familiares inéditas acompañada de sus padres, así como de su madre con Miguel Torres y su hermano pequeño, Miki.

Por su parte, David Bustamante, en Diez Minutos, continúa trabajando, en esta ocasión actuando en Mallorca donde estuvo acompañado de su novia, Yana Olina.

Isabel Preysler reaparece en Marbella

En Diez Minutos el protagonismo es para Isabel Preysler que ha reaparecido en Marbella, donde pasa unos días en la casa de sus amigos José María de Amusategui y su mujer Amalia de León.

Isabel ha disfrutado unos días en la Costa del Sol previo paso por la clínica Buchinger, su centro de cuidado integral, a la que acude fielmente cada verano. Quizás por eso no hizo "parada técnica" en la conocida chocolatería de su buen amigo Pedro Trapote para disfrutar de un chocolate con churros, como ha hecho en otras ocasiones.

Las imágenes corresponden a una salida de Isabel Preysler y sus amigos, que fueron a comer a un conocido restaurante de Marbella especializado en productos del mar, donde Isabel lució una blusa veraniega con un estampado de palmeras y jirafas y unos vaqueros color beige. Isabel veranea en Marbella desde los años 70, aunque su etapa marbellí más célebre está ligada a Miguel Boyer. De hecho, fue uno de los escenarios del comienzo de su relación.

Cari Lapique, su nieta Minicari y su sobrina Almudena, protagonizan un reportaje de moda en Hola

Cari Lapique posa con su nieta Minicari y su sobrina Almudena, dos años después del fallecimiento de Carlos y Caritina Goyanes.

Una producción de Inés Domecq con unas fotos estilosas, en el que Cari quería que su nieta pasara un día fabuloso como una top model, y que lo hiciera con los vestidos de su marca favorita, y acompañada por su tía Almudena, enseñándole a "poner morritos delante del objetivo".

Una entrevista donde hablan de los planes que hacen juntas abuela y nieta, la química y conexión que hay entre ellas, y donde cuenta que el trabajo la evade. Eso sí, todavía sin pisar Marbella quizás porque Cari, como es normal, todavía no está preparada.

Cari revela que fue Pedrito, su nieto mayor, el hijo de Cari, quien la bautizó como "abuelona". Afirma, además, no sentirse mayor y que le encanta cuidarse y sentirse bien.

Los detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina

Semana y Diez Minutos dedican unas páginas a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina con la publicación de algunas de las imágenes publicadas el pasado domingo en las redes sociales de la revista Vogue, y que tuvieron como escenario principal el salón de su casa de Cascais, rodeados de sus cinco hijos y vestidos de Gucci, en homenaje al lugar donde se conocieron. El motivo de la elección: "Hemos decidido hacerlo en el salón de casa donde vivimos la realidad de nuestras vidas".

Es la revista Semana la que incluye una imagen del documento del registro civil de Oporto donde quedó constancia de que se casaban en régimen de separación de bienes y con un acuerdo prenupcial.

También hablan del futuro, donde no descartan tener más hijos: "Un bebé ahora sería demasiado ajetreado. Pero cuando los más pequeños tengan 15 o 16 años, todavía seremos jóvenes, así que ¿por qué no?" confirma Georgina. Incluyen las declaraciones de ambos donde afirmaron que su boda ha sido un sueño, donde Ronaldo afirma que "Sé que ella es el amor de mi vida, y creo que yo también lo soy".

Cóctel de noticias

Juan Urdangarín y Sophia Khan, tras haber estado en Palma donde se reencontraron con su familia y la reina Sofía, a quien Sophia conoció el pasado mes de enero, pasean por Londres cogidos de la mano y montan en bicicleta en la revista Hola. Mientras, su padre, Iñaki Urdangarin, disfruta de unos días en Bidart con su madre Claire Liebaert, paseando juntos de la mano por la playa y dando un paseo en moto.

Esther Expósito y Kylian Mbappé despiden su primer verano de amor en Ibiza tras disfrutar de unos días en catamarán en Cerdeña.

Willy Bárcenas y Loreto Sesma descansan unos días en Marbella aprovechando un parón en la gira de Taburete. El matrimonio es habitual de la Costa del Sol y este verano ha vuelto a disfrutar de las playas de Marbella, uno de sus refugios favoritos cuando sus agendas profesionales se lo permiten.

Los periodistas Juanma Castaño y Elena Condis, que llevan cinco años juntos, disfrutan de las playas de Cádiz con mucho amor, como vemos en Semana y Diez Minutos.