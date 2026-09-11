India Martínez anuncia que está embarazada de siete meses

La artista cordobesa India Martínez ha sorprendido a todos sus seguidores con una de las noticias más felices de su vida. A través de Instagram, ha desvelado que está esperando su primer bebé, fruto de su consolidada relación de más de quince años con Ismael Vázquez. Lo más llamativo del anuncio no es solo la próxima llegada al mundo de la criatura, sino el avanzado estado de gestación en el que se encuentra la intérprete, que dará a luz en apenas dos meses.

"Hace siete meses empezó el proyecto más bonito de nuestras vidas", escribía la andaluza visiblemente emocionada en su perfil de Instagram. En la publicación, acompañó estas tiernas palabras con dos fotografías junto a su pareja. En las imágenes, ambos posan luciendo una enorme sonrisa y mostrando varias ecografías del pequeño, del que todavía no han querido desvelar si será niño o niña. Además, la artista no ha dudado en presumir de su abultada barriga, la cual había logrado mantener totalmente alejada del escrutinio público durante todo este tiempo. "Os queremos compartir esta noticia con toda nuestra ilusión y nuestro amor. Un beso enorme, familia. ¡Os queremos! Aún no me lo creo", concluía en su mensaje.

Esta revelación arroja luz sobre el misterioso paso atrás que dio la vocalista a finales de diciembre, cuando comunicó a sus incondicionales fans su decisión de apartarse temporalmente del mundo de la música y de los focos. "No quiero, pero lo necesito má que nunca (...) El escenario me da la vida pero a veces también me la quita", confesó en su momento a corazón abierto, dejando a muchos de sus seguidores preocupados por su bienestar. Hoy, aquellas palabras cobran un sentido completamente distinto y alegre, ya que su retiro estaba motivado por el deseo de prepararse para formar su propia familia junto a Ismael.

Como era de esperar, el sorprendente anuncio ha generado una auténtica oleada de reacciones en el entorno virtual. Multitud de rostros conocidos y amigos no han tardado en llenar la publicación de cariñosos mensajes. Rostros conocidos como Sara Carbonero expresaron su asombro y alegría: "¡Pero bueno! ¡Enhorabuena familia!". A ella se unieron otras figuras destacadas como Rosanna Zanetti, que la felicitó con un "¡Qué linda noticia! Felicidades", o Gloria Camila, quien afirmó con entusiasmo: "¡Me muero! Enhorabuena" o Diana Navarro quisieron dejar sus mejores deseos para la futura mamá.